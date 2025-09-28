Cómo tonificar la pierna y glúteo a los 40 y con un solo ejercicio
Con este movimiento no solo fortalecerás la pierna y glúteo, sino que eliminarás el dolor lumbar.
Tonificar pierna y glúteo después de los 40 es todo un desafío. Existen cientos de ejercicios para trabajar el tren inferior pero hay uno de ellos que tiene más beneficios que otro. Se llama sentadilla sumo o sumo squat y promete fortalecer pero también eliminar el dolor en la espalda baja.
¿Qué es este ejercicio?
La sentadilla sumo es una variante de la sentadilla tradicional que se diferencia porque la apertura de las piernas tiene una mayor longitud y los pies apuntan hacia afuera. Este cambio de postura permite una concentración del trabajo en los aductores, glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.
Este ejercicio mejora la movilidad de las caderas y favorece la estabilidad del cuerpo. Por lo tanto, este ejercicio es perfecto para mejorar la postura, la coordinación y reducir el riesgo de lesiones por actividades diarias. Y si incorporas peso a este ejercicio, puedes fortalecer aún más tus músculos.
Para hacer correctamente este ejercicio tienes que adoptar una postura amplia para que no te balancees o pierdas equilibrio, apuntar los pies hacia afuera, mantener la barbilla hacia abajo, colocar el peso justo debajo del pecho y abrir las rodillas hacia afuera mientras bajas lentamente.
Los resultados serán visibles si realizas varias repeticiones de este ejercicio. Se recomienda completar entre 2 y 3 series de 12 a 15 repeticiones, 1 o 2 veces por semana. Si eres principiante es aconsejable hacer sin peso, pero si ya tienes experiencia puedes hacerlo en altura intentando bajar más los glúteos.