Cómo tonificar la pierna y glúteo a los 40 y con un solo ejercicio

Con este movimiento no solo fortalecerás la pierna y glúteo, sino que eliminarás el dolor lumbar.

Tonificar pierna y glúteo después de los 40 es todo un desafío. Existen cientos de ejercicios para trabajar el tren inferior pero hay uno de ellos que tiene más beneficios que otro. Se llama sentadilla sumo o sumo squat y promete fortalecer pero también eliminar el dolor en la espalda baja.

¿Qué es este ejercicio? La sentadilla sumo es una variante de la sentadilla tradicional que se diferencia porque la apertura de las piernas tiene una mayor longitud y los pies apuntan hacia afuera. Este cambio de postura permite una concentración del trabajo en los aductores, glúteos, cuádriceps e isquiotibiales.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyxvnvdz8go La sentadilla sumo es un ejercicio clave para tonificar la parte interna de la pierna. Paola Carbajal

Este ejercicio mejora la movilidad de las caderas y favorece la estabilidad del cuerpo. Por lo tanto, este ejercicio es perfecto para mejorar la postura, la coordinación y reducir el riesgo de lesiones por actividades diarias. Y si incorporas peso a este ejercicio, puedes fortalecer aún más tus músculos.

Para hacer correctamente este ejercicio tienes que adoptar una postura amplia para que no te balancees o pierdas equilibrio, apuntar los pies hacia afuera, mantener la barbilla hacia abajo, colocar el peso justo debajo del pecho y abrir las rodillas hacia afuera mientras bajas lentamente.