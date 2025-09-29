Battlefield 6 promete una experiencia única: sentirás cada explosión gracias a Razer

Battlefield 6 llega el 10 de octubre con 176 efectos hápticos de Razer Sensa HD y más de 260 animaciones Chroma RGB para una inmersión total.

Battlefield 6 ya tiene fecha confirmada para su llegada: el próximo 10 de octubre. Y lo hará con un agregado pensado para quienes buscan vivir la acción de manera más realista. Razer anunció que el juego será compatible desde el día uno con su tecnología 'Sensa HD', una plataforma háptica que transforma explosiones, disparos y movimientos en vibraciones que se pueden sentir en el cuerpo.

La compañía adelantó que se sumarán 176 efectos diferentes, diseñados para recrear desde la onda expansiva de un proyectil de tanque hasta el chasquido de un francotirador. Sin embargo, el resultado final dependerá en gran parte de cómo Battlefield Studios implemente estos efectos dentro de la jugabilidad, ya que son los desarrolladores quienes deben integrar y afinar las respuestas hápticas.

El nuevo título de la saga incorpora compatibilidad con Razer Chroma RGB: más de 260 efectos de iluminación dinámica que reaccionan en tiempo real a la acción.

Los primeros ejemplos confirmados incluyen impactos de artillería pesada y disparos de larga distancia, aunque se espera que la experiencia se extienda a granadas, minas, vehículos terrestres y aéreos. En juegos recientes ya se vio cómo esta tecnología refuerza la sensación de despegar en un ornitóptero o pilotar una nave, algo que podría replicarse en Battlefield 6 con helicópteros y jets.

Battlefield 6 apuesta a un sonido y una jugabilidad inmersiva La compatibilidad no se limita al plano háptico. El título también aprovechará la plataforma Chroma RGB de Razer, con más de 260 efectos de iluminación dinámicos. Estos reaccionarán a lo que ocurra en pantalla: desde un headshot recibido hasta el momento de subir de nivel, sincronizando luces en teclados, mouse, auriculares y otros periféricos.