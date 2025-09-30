Increible: crearon una inteligencia artificial dentro de Minecraft con más de 439 millones de bloques
Un creador logró diseñar un modelo de lenguaje funcional dentro del propio juego, replicando el trabajo de una IA en tiempo real.
Minecraft se ha convertido a lo largo de los años en una plataforma donde los jugadores realizan proyectos únicos. Desde ordenadores completos hasta recreaciones de Tetris, todo parecía posible dentro del universo de bloques. Sin embargo, el YouTuber sammyuri llevó la experiencia a otro nivel al presentar CraftGPT, un modelo de lenguaje con inteligencia artificial creado únicamente con sistemas de Redstone.
El autor ya había sorprendido a la comunidad en el pasado al diseñar una CPU capaz de funcionar a 1 GHz dentro del juego. Ahora, su nuevo reto fue recrear un chatbot inspirado en ChatGPT, pero sin recurrir a datapacks o comandos externos.
CraftGPT: cómo funciona esta IA en Minecraft
Según la información compartida en GitHub, el sistema está compuesto por 439 millones de bloques en una estructura de 1.020 x 260 x 1.656. Para hacerlo posible, se utilizó MCHPRS (Minecraft High Performance Redstone Server), un servidor que acelera las construcciones de Redstone hasta 40.000 veces. De lo contrario, el modelo tardaría más de una década en generar una sola respuesta.
CraftGPT fue entrenado con parámetros de TinyChat, alcanzando unos 5 millones de parámetros. Aunque esto lo hace mucho menos potente que los grandes modelos de IA (la primera versión de GPT tenía 117 millones), resulta suficiente para mantener conversaciones básicas. Aun así, incluso con la aceleración de MCHPRS, la IA puede tardar horas en responder.
Sin presedentes en Minecraft
Lo impresionante es que sammyuri replicó procesos como tokenización y multiplicación matricial dentro del juego, imitando el funcionamiento de un sistema informático real. En términos técnicos, cada bloque de Redstone cumple un rol similar al de un componente electrónico, algo que convierte al proyecto en una auténtica proeza de ingeniería digital.
CraftGPT no solo es una curiosidad técnica: también marca un precedente en lo que se puede lograr dentro de Minecraft. Para ejecutarlo se necesitan al menos 32 GB de RAM, aunque el creador recomienda 64 GB para un rendimiento más estable.