PlayStation Plus renueva su catálogo con un esperado regreso como Alan Wake II y clásicos de culto

Sony utilizó su más reciente State of Play para confirmar las novedades que llegarán a PlayStation Plus durante septiembre y octubre. Los anuncios incluyeron títulos muy esperados, la confirmación de un rumor que circulaba en la comunidad gamer y el regreso de sagas clásicas que marcaron la historia de la industria.

Uno de los momentos más comentados del evento fue la confirmación de que Alan Wake II , el aclamado survival horror de Remedy Entertainment, estará disponible para los suscriptores de PlayStation Plus Essential . El juego se lanzará junto a Cocoon y Goat Simulator 3 el próximo 7 de octubre.

Estos títulos podrán descargarse en PlayStation 5 , ampliando así las opciones de entretenimiento para quienes buscan experiencias que van desde el suspenso narrativo hasta propuestas más ligeras y divertidas.

Por otra parte, Sony celebrará el 'Día de The Last of Us' con un anuncio especial: el 26 de septiembre estará disponible The Last of Us: Part II Remastered para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe.

Esta versión mejorada permitirá a los fans volver a vivir la historia de Ellie y Abby con gráficos renovados y contenido adicional, consolidando a la saga como una de las más influyentes en la historia de PlayStation.

Clásicos para los nostálgicos en PlayStation Plus Deluxe

Los jugadores que cuentan con la suscripción PlayStation Plus Deluxe recibirán un beneficio extra. Además de los juegos mencionados, podrán disfrutar de una selección de clásicos que marcaron a generaciones enteras: Tekken 3, Soul Calibur 3 y Tomb Raider Anniversary.

Aunque la compañía aún no confirmó la fecha exacta de lanzamiento de estos últimos títulos clásicos, la noticia generó entusiasmo entre los fanáticos que crecieron con estas franquicias.