Xiaomi trabaja en su próximo chip propio para potenciar sus smartphones

Xiaomi confirmó que trabaja en un nuevo procesador propio para teléfonos. A diferencia de Apple, no planea estrenar un chip cada año.

Constanza Ferreyra

Xiaomi desarrolla un procesador de nueva generación con foco en rendimiento y experiencia de usuario.

Xiaomi

La próxima generación del chip para smartphones de Xiaomi ya está en desarrollo, según confirmó Xu Fei, vicepresidenta de la empresa. Tras la presentación del XRing 01 en mayo, que debutó en el Xiaomi 15S Pro, la firma busca consolidar su posición en el mercado de gama alta, aunque con una estrategia distinta a la de sus competidores.

Xiaomi apuesta por su chip XRing 02

La llegada del XRing 01, fabricado en un proceso de 3 nanómetros, marcó el ingreso de Xiaomi en el negocio de los semiconductores. El procesador alcanzó más de tres millones de puntos en la prueba AnTuTu, colocándose al nivel de rivales consolidados.

Ahora, la compañía trabaja en lo que podría ser el XRing 02. La directiva explicó que la prioridad es garantizar rendimiento y experiencia de uso, más que acelerar lanzamientos.

"Estamos planificando a futuro", afirmó Xu Fei en diálogo con CNBC.

A diferencia de Apple, Qualcomm o MediaTek, Xiaomi no presentará un chip cada año. Xu Fei subrayó que el negocio de los semiconductores requiere paciencia: “Necesitamos al menos diez años para equilibrar la inversión y los beneficios”. La empresa comprometió 50 mil millones de yuanes (unos 7 mil millones de dólares) para este desarrollo a largo plazo.

Alianzas estratégicas con Qualcomm y MediaTek

Aunque Xiaomi avanza en sus propios diseños, continuará trabajando con Qualcomm y MediaTek en otros modelos. Los nuevos Xiaomi 17 integran el Snapdragon 8 Elite Gen 5, mientras que la serie 15T usa procesadores de MediaTek. “Ellos son socios extraordinarios y seguiremos colaborando. Vamos con dos soluciones al mismo tiempo”, aclaró Xu Fei.

