Goku en el mundo cúbico: Minecraft confirma un DLC de Dragon Ball Z gratis, pero por tiempo limitado

Minecraft confirmó un DLC oficial con Dragon Ball Z: incluirá a Goku y Vegeta, además de un cosmético gratis en Bedrock Edition hasta el 4 de noviembre.

Minecraft sumará uno de sus crossovers más esperados con el universo de Akira Toriyama. Durante Minecraft LIVE, Mojang Studios mostró el primer vistazo de una colaboración con Dragon Ball Z que llevará a Goku, Vegeta, Gohan, Krillin y Piccolo al mundo cúbico. El avance rebosa guiños: aparecen las Esferas del Dragón, Shenlong y escenas que adelantan poderes icónicos como el Kamehameha, además de transformaciones que elevarán el poder de los Guerreros Z. El contenido completo llegará en forma de DLC y, por ahora, no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Mojang prometió más detalles en las próximas semanas.

Mientras tanto, los jugadores de Minecraft Bedrock Edition ya pueden reclamar un regalo oficial: un ítem de cabello para el Creador de Personajes que permite lucir el look de Super Saiyajin. Es una recompensa gratuita por tiempo limitado, disponible hasta el 4 de noviembre de 2025; después pasará a la tienda como cosmético de pago. Es una oportunidad clara para que la comunidad muestre su fanatismo por Dragon Ball Z y anticipe el tono del DLC que se viene.

dragon ball minecraft2 Los jugadores de Bedrock Edition ya pueden reclamar gratis el peinado Super Saiyajin hasta el 4 de noviembre, antes de que se convierta en ítem de pago. Minecraft - Dragon Ball Z

Minecraft y Dragon Ball Z se unen en un épico crossover El crossover no solo suma skins: el tráiler sugiere acciones y habilidades directamente inspiradas en la serie, así como gestos y más contenido estético que ampliará las opciones de personalización. La colaboración encaja con la tendencia de Mojang de asociarse con grandes franquicias para atraer nuevas audiencias sin descuidar a los veteranos, y todo indica que esta será una de las más convocantes de la historia del juego.

Qué esperar del DLC: personajes centrales de la saga Z, transformaciones que impactan en la jugabilidad y un paquete de elementos cosméticos para vestir el mundo de Minecraft con estética Toriyama. Resta conocer cómo se estructurarán las misiones, qué escenarios temáticos llegarán al Marketplace y si habrá desafíos especiales con recompensas exclusivas.