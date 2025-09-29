Apple responde a las críticas y prepara un chatbot con inteligencia artificial
El nuevo chatbot de Apple, Veritas se está usando de forma interna para probar funciones de la próxima Siri con inteligencia artificial. Todos los detalles a continuación.
El nuevo chatbot Veritas es una herramienta interna utilizada por Apple para acelerar las pruebas de la próxima generación de Siri. Según un informe de The Verge, el sistema permite a los empleados experimentar con funciones de inteligencia artificial y aportar retroalimentación antes de un lanzamiento oficial.
Un ensayo a puertas cerradas
Veritas funciona de manera similar a aplicaciones populares como ChatGPT o Gemini. Los trabajadores pueden realizar consultas, mantener conversaciones continuas e incluso revisar interacciones pasadas. La compañía lo usa para probar nuevas funciones, entre ellas la búsqueda en datos personales y la posibilidad de ejecutar acciones dentro de aplicaciones, como editar fotos o gestionar información.
Siri frente a la competencia en inteligencia artificial
El proyecto surge en un contexto en el que Apple se estaba quedando atrás en la carrera de la inteligencia artificial. La presentación de Apple Intelligence generó una respuesta tibia, y los retrasos en la actualización de Siri alimentaron dudas sobre la estrategia de la compañía.
Mientras tanto, rivales como OpenAI y Google avanzan con soluciones ampliamente adoptadas. De hecho, se espera que Apple confíe en Gemini para potenciar las búsquedas con inteligencia artificial en sus dispositivos, en lugar de depender únicamente de sus desarrollos internos.
Aunque Veritas no tenga un calendario de lanzamiento público, su rol es clave para definir cómo evolucionará Siri. Las pruebas permiten medir la viabilidad de integrar funciones más avanzadas y mejorar la interacción del asistente con aplicaciones y servicios. De acuerdo con los analistas, el desafío estará en equilibrar la innovación con la privacidad, un valor central en la identidad de Apple. El éxito de estas pruebas internas determinará si la próxima Siri logra competir con asistentes que ya incorporan IA generativa en el día a día de millones de usuarios.