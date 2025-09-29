Apple responde a las críticas y prepara un chatbot con inteligencia artificial

El nuevo chatbot de Apple, Veritas se está usando de forma interna para probar funciones de la próxima Siri con inteligencia artificial. Todos los detalles a continuación.

El nuevo chatbot Veritas es una herramienta interna utilizada por Apple para acelerar las pruebas de la próxima generación de Siri. Según un informe de The Verge, el sistema permite a los empleados experimentar con funciones de inteligencia artificial y aportar retroalimentación antes de un lanzamiento oficial.

Un ensayo a puertas cerradas Veritas funciona de manera similar a aplicaciones populares como ChatGPT o Gemini. Los trabajadores pueden realizar consultas, mantener conversaciones continuas e incluso revisar interacciones pasadas. La compañía lo usa para probar nuevas funciones, entre ellas la búsqueda en datos personales y la posibilidad de ejecutar acciones dentro de aplicaciones, como editar fotos o gestionar información.

"Es una forma rápida de desarrollar y validar mejoras en Siri antes de integrarlas en el ecosistema de la empresa", señaló el periodista Mark Gurman, quien adelantó que la herramienta no tiene planes de ser lanzada al público. Por ahora, la apuesta de la compañía es mantenerlo como un entorno de prueba privado.

image El rediseño de Siri acompaña los ensayos internos con el chatbot Veritas. The Verge

Siri frente a la competencia en inteligencia artificial El proyecto surge en un contexto en el que Apple se estaba quedando atrás en la carrera de la inteligencia artificial. La presentación de Apple Intelligence generó una respuesta tibia, y los retrasos en la actualización de Siri alimentaron dudas sobre la estrategia de la compañía.