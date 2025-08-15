La Mona Jiménez expuso a Mario Pergolini de la peor manera y el periodista no supo donde meterse

El periodista le recordó al artista cuando se presentó en el Cosquín Rock y La Mona aprovechó para dejarlo mal parado.

Durante su visita a Otro día perdido, La Mona Jiménez dejó en evidencia a Mario Pergolini en un divertido intercambio sobre sus gustos musicales, generando risas y un momento incómodo para el conductor. Lo que comenzó como un recuerdo sobre el Cosquín tradicional se transformó en un cruce que nadie esperaba.

"También estuviste en el Cosquín tradicional. Me acuerdo que fue toda una discusión cuando el cuarteto llega a la plaza ahí en Cosquín", le recordó el periodista al artista.

La Mona Jiménez en Otro día perdido 3 El artista le recordó al periodista que no le gustaba el cuarteto. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Y allí, el cantante le dijo sin filtros: "Vos odiabas el cuarteto". Incómodo, sin saber qué decir, Mario le respondió: "No… ¡yo no lo odiaba!".

Pero el invitado lo dejó muy mal parado: "Sí, porque no me dabas bola cuando iba a la Rock & Pop". Titubeando, Pergolini admitió que "no le gustaba" el género y Agustín "Rada" Aristarán salió a bancar a La Mona. "Bien puesto, Mona", opinó "Rada".

Esto fue lo que le dijo La Mona Jiménez a Mario Pergolini en Otro día perdido La Mona Jiménez Expuso A Mario Pergolini En Otro Día Perdido Tiene memoria. No, pero es cierto. No me gustaba… estaba en otra", explicó Mario, mientras su panel lo seguía presionando con comentarios que lo dejaban cada vez peor. "Igual, si te consuela, él odia todo. Es la persona que más odia cosas, o sea, no hay nada que le guste", le dijo Laila Roth al artista.