La Mona Jiménez se hartó de Mario Pergolini en plena entrevista y le puso los puntos: "Deja de..."

El artista visitó Otro día perdido y protagonizó un momento inesperado con Mario Pergolini que generó risas entre el público.

La Mona Jiménez visitó Otro día perdido el pasado jueves y protagonizó un momento que quedará en la memoria de los televidentes. Todo comenzó cuando Mario Pergolini se sorprendió por los lugares en los que se iba a presentar el cantante. "

Aparte estamos en Corrientes el domingo. A fin de mes estoy en Tucumán", le contó La Mona, acompañando la frase con una particular seña con sus manos al mencionar Tucumán. "Me llamó la atención eso, de cómo tienen todo el código armado para hablar de los lugares de donde son. ¿Cuándo empezó eso?", preguntó Pergolini.

La Mona Jiménez en Otro día perdido 2 El artista explicó cómo surgieron las señas de los barrios. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El artista explicó: "Porque cuando yo me subo al escenario a cantar, los pibes se suben a cococho con banderas y los de atrás no ven un pedo. Entonces le digo a la gente 'muchachos, bájense, saquen la bandera porque hay gente de atrás que quiere ver. Ustedes quieren que los nombre, los nombro pero no se bajan'. Entonces, había que inventar algo".

Luego, La Mona enseñó "la seña de los barrios" y dio varios ejemplos. "Ahora vas a tocar en La Plata, entonces tenés que recordar otros barrios. Entonces, ¿por qué no le empezamos a poner nombres a los barrios de CABA y gran Buenos Aires que pueden ir, estar en tu concierto?", propuso Pergolini.