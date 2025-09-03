Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre que le lleva 25 años: "Nos encontramos una vez por semana en una esquina"

La exdiputada se refirió a su situación sentimental en una entrevista para el programa "540°" de Cenital+, y dio detalles de su vínculo amoroso.

Septiembre comenzó y el amor florece para Elisa Carrió. La líder de Coalición Cívica estuvo presente en el programa 540º, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital+, y confesó que está en pareja con un hombre 25 años mayor que ella.

"Tengo un novio. Tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien", reveló la exdiputada en la entrevista.

Elisa Carrió. Foto: NA La exdiputada contó en "540º" que está de novia con un hombre que le lleva 25 años. NA

"Él está un poco perdido”, reconoció "Lilita" entre risas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual. "En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia", afirmó la política.

Asimismo, contó cómo son sus encuentros: "Estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya".