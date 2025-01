La terrible escena de celos de Milett a Marcelo Tinelli en pleno estreno de su serie: "Esperemos que..."

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han sido el foco al que apuntaron los programas y portales luego de los rumores que comenzaron a rondar sobre una posible separación. En medio de todo esto, el conductor y la modelo se mostraron juntos en el evento por el estreno de la serie de la familia Tinelli.

Días atrás, Pampito en el programa "Puro Show" expresó que el conductor tendría nueva novia en Uruguay y esto hizo estallar todo por los aires: "Marcelo en Punta del Este... atención con esto, ya está con otra. No digo que sea una novia porque no me consta que sea una novia. Tinelli está en otra sintonía", confesó.

Respecto a la separación, el periodista subrayó que "ella vive en el barrio exclusivo de Recoleta, en un departamento espectacular que le paga Tinelli. Es un departamento muy generoso, muy lindo, un favor de Marcelo. Lo que me dicen es que Marcelo se cansó de Milett hace rato, me lo cuenta alguien muy de ahí (cercano a la familia)".

Ángel de Brito fue uno de los periodistas invitados al evento y obviamente que entrevistó a la pareja. En un momento, el conductor de LAM expresó que se podría hacer una serie con las exparejas que tuvo Tinelli y esto hizo estallar a Marcelo, que se mostró sorprendido.

Milett Figueroa y la escena de celos a Marcelo Tinelli en pleno vivo:

Inmediatamente, Fer Dente se sentó a analizar esto hablando de Paula Robles y de Guillermina Váldes. Esto hizo que Milett le ponga los puntos a Marcelo con una especie de escena de celos en pleno vivo de LAM: "Espero que aquí corte el ritmo... que se calme un poquito", sostuvo.