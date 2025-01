Nuevos detalles inéditos de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Él está..."

Que Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa dejó de ser un rumor hace varios días. El conductor del Bailando y la modelo confirmarían en los próximos días de manera oficial la ruptura del vínculo. Según el periodista Ángel de Brito, fue el propio Tinelli el que decidió poner fin a su noviazgo con la joven peruana.



Desde hace semanas, los rumores sobre la separación de Marcelo Tinelli alimentan los programas de espectáculo. El que fue un paso más allá es Ángel de Brito. El conductor de LAM y Bondi Live, quien mantiene una excelente relación con Tinelli, confirmó en su programa de streaming que el conductor del Bailando y Milett Figueroa ya no están juntos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, separados. Instagram @marcelotinelli

Para De Brito, la señal de la separación es la ausencia de fotos juntos en las redes y la dilatada llegada de Milett Figueroa a la mansión que Marcelo Tinelli tiene en José Ignacio. "Se separó Tinelli. Yo intuyo, conociendo a este hombre, que están separados. Desde Navidad me dice que Milett está por llegar (a Punta del Este)", lanzó De Brito.

Milett Figueroa nunca se llevó bien con los hijos de Marcelo Tinelli. Fuente: Instagram @milett.



"Marce está re separado. La limpió. Él está en Punta del Este solo con los hijos", expresó Ángel de Brito en su programa de streaming. Aunque el periodista confirmó la ruptura, no aportó mayores detalles sobre los motivos. Semanas atrás, Juanita, la hija de Marcelo Tinelli, cuestionó a Milett Figueroa. Muchos leyeron esas declaraciones como un indicio de que el noviazgo no prosperó por la tensa relación que la joven mantenía con la familia del presentador.



De Brito también mencionó que la oficialización de la ruptura podría estar postergada hasta la emisión del reality Los Tinelli, que será estrenado en Amazon Prime el próximo 17 de enero. Según su la versión del reconocido periodista de espectáculos, Milett aparece como una de las antagonistas dentro del programa, lo que explicaría la cautela a la hora de hacer pública la separación.



El 13 de enero, cuatro días antes del estreno en la plataforma, Amazon Prime hará un evento con invitados especiales para lanzar la serie de Marcelo Tinelli y su familia. Milett Figueroa no fue invitada a dicho evento. El conductor asistiría acompañado por sus hijos.

En medio de rumores de separación, Marcelo Tinelli sigue ayudando a Milett Figueroa

A pesar de que todo indica que están separados, Marcelo Tinelli mantiene una relación de afecto con Milett Figueroa. De acuerdo a una información anunciada en el programa Puro Show (El Trece), el conductor del Bailando sigue haciéndose cargo de los gastos del departamento en el que vive la modelo peruana.



"Ella vive en el barrio exclusivo de Recoleta, en un departamento espectacular que le paga Tinelli. Es un departamento muy generoso, muy lindo, un favor de Marcelo", aseguró el periodista Sebastián Perelló Aciar, mejor conocido como Pampito.