Juanita, la hija de Marcelo Tinelli, se rebeló ante la ¿ex? novia de su padre, Milett Figueroa

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, promete ser una de las grandes figuras de Los Tinelli, el reality de la familia del conductor del Bailando que se verá a partir del 17 de enero por Amazon Prime. En ese documental se revelaría que la menor de las hijas mujeres del Cabezón no tiene la mejor relación con la novia de su padre, la modelo peruana Milett Figueroa.

En un adelanto del reality familiar que será lanzado el próximo 17 de enero por Prime Video, Juanita Tinelli, de 21 años, dejó claro su malestar con la relación de su padre con la artista peruana. Así quedó reflejado en un tenso momento que captaron las cámaras.

Las hijas de Marcelo Tinelli no se llevan bien con Milett Figueroa. Instagram @milett.

En ese adelanto, Juanita cuestionó la actitud de Milett. Todo indica que a la modelo no le gustó el comportamiento que tuvo la novia de su padre durante unos días que la familia pasó en la mansión que Marcelo Tinelli tiene en Uruguay.

"Estoy en una familia nueva y están todos sus hijos… lo primero que quiero hacer es ‘buena letra’. No me voy a quedar encerrada en el cuarto", expresó Juanita su descontento por la actitud de la modelo peruana. Juanita no fue la única de las hijas de Tinelli que expresó su malestar: Mica Tinelli y Cande Tinelli también se quejan por la conducta de la exjurado del Bailando.

Más allá de lo que ocurra en el reality, la menor de las mujeres del clan Tinelli tiene vuelo propio. Recientemente, Juanita Tinelli posó para una exclusiva marca de cosméticos y sorprendió a sus seguidores.

Juanita Tinelli, ¿el motivo detrás del distanciamiento de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

En las últimas semanas surgió el rumor de que Marcelo Tinelli se habría separado de Milett Figueroa. La prensa de espectáculos especuló ante la ausencia de fotos en las que se los viera juntos. A pesar de los rumores, el conductor del Bailando solo expresó que "está todo bien".

Días atrás, Ángel de Brito relevó en LAM el presunto motivo por el que Tinelli se habría distanciado de Figueroa. De acuerdo al conductor del programa de América, el puntapié para ese desenlace estuvo marcado por la mala relación que existía entre Juanita Tinelli y la modelo peruana.

Juana Tinelli nunca tuvo una buena relación con Milett Figueroa. Fuente: Instagram @juanittinelli1.

"Están aguantando la oficialización de la ruptura hasta que salga el reality, ella es la villana del reality. Se pelea con Milett y las hijas la odian", aseguró De Brito.

Rumores al margen, las imágenes de adelanto de Amazon Prime son elocuentes: la relación entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli dista mucho de ser la mejor. En otro de los avances, publicado en redes antes de fin de año, la peruana se ríe del color rojo que sus besso le dejan en los cachetes a Marcelo. Justamente, en el tráiler de la serie se ve a Juanita cuestionar esa costumbre. "Debería tener un poco más de respeto", se queja la menor de las hijas mujeres de Tinelli.