La nueva era de Marcelo Tinelli: se confirmó su debut en el streaming con grandes figuras consagradas

Marcelo Tinelli se prepara para una jugada que podría cambiar el panorama del entretenimiento en Argentina. El histórico conductor, que se ha mantenido alejado de la televisión abierta, ha confirmado su llegada al mundo del streaming a través de la plataforma Carnaval Stream . Un movimiento estratégico que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

El debut de Tinelli está previsto para mediados de septiembre, con un show que se emitirá los martes y miércoles a las 20 horas. Pero el conductor no estará solo en este nuevo desafío porque la plataforma ha confirmado que su equipo estará compuesto por figuras de renombre.

Junto a Tinelli, estarán Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña. El show también contará con la participación de su hija, Cande Tinelli, lo que demuestra que la producción apostará por un formato que mezcla el humor, la farándula y la intimidad de la familia del conductor, una fórmula que ya exploró en su último reality en Prime Video.

Tinelli.jpg El pasado de Marcelo Tinelli en la tv argentina. Archivo MDZ

La incorporación de Marcelo Tinelli a Carnaval Stream se suma a un listado de figuras consagradas que han desembarcado en la plataforma. Jorge Rial, quien lo tentó para formar parte de este proyecto, Viviana Canosa y Alejandro Fantino son algunos de los nombres que forman parte de la grilla de programación, lo que convierte a Carnaval Stream en un nuevo y fuerte competidor en el mundo del streaming.