Levantarían un programa de canal América que debutó recientemente: quién lo reemplazará

La pantalla de canal América podría enfrentar un replanteo en su grilla de prime time. La apuesta por una figura emergente en la televisión abierta para liderar el regreso de un formato de entretenimiento , no habría generado el impacto esperado en términos de audiencia, lo que precipita una decisión drástica sobre su futuro.

La confirmación de su salida del aire del programa Trato Hecho (América TV) surgió a través de un tuit de la cuenta especializada @PlusRating, que afirmó que el ciclo sería retirado debido a su “baja audiencia”, señalando como su emisión final la del próximo viernes 19 de septiembre. Este anuncio no oficial contrasta con el silencio del canal, que no se ha pronunciado al respecto.

El inicio del proyecto había estado marcado por el optimismo y cifras significativas. En su semana de estreno, el espacio repartió un total de $20.925.000. El influencer debutó en la conducción el lunes 11 de agosto por la noche y lo hizo de manera positiva.

En su primera noche al aire, el conductor se mostró eufórico ante las cámaras, declarando: "Esto es Trato Hecho, el programa de entretenimiento que más plata entrega en todo el país. Es mucho dinero el que se pueden llevar los participantes".

Mientras se define el destino del horario, la emisora ya promociona el regreso de un programa clásico para llenar el vacío. Todo indica que "Polémica en el bar", con Mariano Iúdica al mando, sería la opción elegida para ocupar esa franja, aunque, por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la nueva programación.