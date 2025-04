Julieta Poggio en Mendoza: te mostramos en dónde estuvo y los looks de infarto que usó

Julieta Poggio se pegó una escapada a Mendoza este finde y, como siempre, lo compartió con su gente en Instagram. Pero no fue cualquier finde. Fue, en sus propias palabras, un “finde en mis tierras favoritas ever”, y no podemos estar más de acuerdo. La actriz y modelo mostró varios looks mientras recorría paisajes soñados.

El primer look fue bien power. Usó una campera de pelo sintético en tonos nude que le daba esa vibra setentosa, combinada con unas calzas negras bien al cuerpo, top estampado al tono y borcegos marrones con hebillas. Todo muy jugado pero súper canchero. El contraste entre lo rústico del paisaje y lo lujoso del outfit fue una bomba.

Después, se soltó con un vestido largo semi transparente estampado en animal print, de esos que flotan con el viento. Con el lago de fondo, el cielo limpio, ella posando relajada con los brazos en alto y unas gafas con lentes color rosa. Acá, lo más interesante fue cómo logró ese equilibrio entre sensualidad y naturaleza.

En otro momento del viaje, Juli sacó a relucir su costado más boho chic. Apareció con un pantalón metalizado en tono bronce, un chaleco bordado con piel y pedrería y una blusa marrón con mangas amplias. Y, para cerrar ese look, le metió un gorro de piel que es puro invierno europeo, pero adaptado al viñedo mendocino con mucha gracia.

Ya para el cierre, y cuando el sol pegaba fuerte, optó por un conjunto rojo furioso estampado que combinaba top sin mangas y pantalón acampanado. Todo en una tela liviana, con textura brillante y ese cinturón XL que le daba el toque dosmilero perfecto. Lo completó con anteojos de sol, y pelo recogido. Un look urbano, audaz y fresco para contrastar con la piedra y el mármol del hotel.

La ex Gran Hermano estuvo disfrutando y bailando en la fiesta Unreleased junto a un grupo de amigos. Lo que deja claro este viaje no es solo que Julieta tiene estilo (eso ya lo sabíamos), sino que también sabe cómo adaptarse a cada momento, clima y lugar sin perder nunca su esencia. Así que sí, Julieta volvió a sus tierras favoritas y nos dejó una galería de looks de ensueño.

Mirá la galería de fotos de los looks de Juli Poggio:

Julieta Poggio brilló con sus looks en Mendoza.

No hubo ni un solo outfit aburrido.

Moda, paisajes y personalidad en un fin de semana soñado.

Así fueron los outfits con los que Julieta Poggio rompió Instagram.

Así lució Julieta durante su escapada a la tierra del vino.