Un actor de El Eternauta contó el grave accidente que vivió de niño en un parque de diversiones

La aclamada serie El Eternauta no solo reunió a figuras consagradas como Ricardo Darín, Carla Peterson y Andrea Pietra, sino que también dio visibilidad a nuevos intérpretes. Entre ellos, Joaquín Acebo, un joven actor que brilló en los episodios finales de la primera temporada. Sin embargo, detrás de su incipiente carrera, se esconde una historia de superación marcada por un terrible accidente durante su niñez.

En una entrevista, Acebo recordó el dramático suceso que vivió a los cinco años. "Yo de chico tuve un accidente, fui a un parque de diversiones, al parque de Luján. El juego no tenía ningún tipo de seguridad, yo tenía 5 años. O sea, era un niñito con cero conciencia de lo que puede pasar. Y el juego no tenía ningún tipo de cinturón, ni una barra para que yo me pueda sostener", relató el actor sobre el accidente sufrido en su pasado.

El actor que deslumbró en El Eternauta, reveló que el hecho ocurrió mientras disfrutaba de una atracción junto a sus hermanos. "Entonces, en uno de los giros yo me paro, por alguna razón, no sé si por miedo, porque es como un juego de miedo, o por alguna razón de ser un niño de 5 años. En la vuelta, en la curva que da, yo salgo como medio disparado", explicó. La falta de medidas de protección lo llevó a ser expulsado del asiento, quedando atrapado en un peligroso punto.

El relato del grave accidente que sufrió de niño Joaquín Acebo, actor de El Eternauta

"Yo estaba entre dos de mis hermanos, en el medio, y bueno, salgo como para el lado de mi hermano y quedo como enganchado entre el carro y las vías. Fue bastante heavy, la cabeza quedó como rebotando y después se engancha como en el carro. Del exterior me quedó la parálisis facial, que es como porque se me cortó el nervio de acá, que no me acuerdo cómo se llama, el nervio que controla todo lo de la cara", detalló Joaquín. Las secuelas que sufrió el actor de El Eternauta fueron graves, incluyendo una lesión nerviosa permanente.

Joaquín Acebo, un joven actor que brilló en los episodios finales de la primera temporada.

Foto: Gentileza Netflix

El accidente lo dejó en coma durante 21 días y con múltiples fracturas. "Tuve triple fractura de cráneo, tuve el desplazamiento del hueso que está acá (se señala abajo de los ojos), que básicamente si te corre, es vital como para respirar, para comer, para ir al baño, para un montón de cosas", reveló. Pese a las adversidades, Acebo logró recuperarse y hoy, con su talento, conquista al público en la pantalla.