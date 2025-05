Escándalo en la producción de El Eternauta por la destrucción de un velero

El arrollador éxito de la adaptación de El Eternauta llegó a Netflix generando gran repercusión tanto en Argentina como en el extranjero. Sin embargo, el panelista de LAM (América TV) Pepe Ochoa reveló un incidente poco conocido, la embarcación empleada en las grabaciones del primer episodio terminó destruida bajo circunstancias inesperadas.

"El velero terminó mal, lo contrataron por 3 días, hicieron todo el tema, lo utilizaron y lo alquilaron y no terminó bien", comentó Ochoa durante su participación en LAM este miércoles. Además, sobre el navío empleado para la producción de Netflix agregó: "El velero está en este momento destruido. Cuando lo devolvieron, los dueños se suben, zarpan y a mitad de camino se dan cuenta de que el barco se está hundiendo".

Según el especialista en espectáculos, el equipo de la mega producción no asumió responsabilidad alguna. "Lograron llegar a la costa de Olivos y dejaron el velero ahí. Aparentemente en la grabación entre poner y sacar los equipos se rompió y no se hicieron cargo", explicó Pepe. Entre algunas bromas que apuntaban a que Ricardo Darín tenía que pagar por el velero, el panelista finalizó su relato afirmando: "Es responsabilidad de la producción y al día de hoy no le contestan el teléfono a los dueños".

Los detalles del escándalo con el velero empleado en la producción de El Eternauta

Por su parte, la propietaria del barco alquilado para rodar el primer episodio de El Eternauta compartió su versión de los hechos: "Nos habían pedido el velero para 3 días de rodaje, mi marido habló con Juan Garri, le dicen 'Bombita', nos pagaron el alquiler y después cuando fuimos a buscarlo el 9 de diciembre en Olivos empezó a entrar agua".

El equipo de la mega producción protagonizada por Ricardo Darín no asumió responsabilidad alguna por los destrozos.

Foto: Captura pantalla Antena 3

La mujer también criticó la falta de respuestas por parte de los miembros detrás de la ficción protagonizada por Darín. "Ellos nunca quisieron molestarlos, el velero no tenía seguro de nada, yo calculo que por el contrato que ellos les habían dado tenían algún seguro". Concluyó con indignación: "No puede ser que esto quede en la nada misma. Quedó ahí tirado, nadie se hizo cargo, le robaron y lo desmantelaron todo".