Inesperado enfrentamiento de actores: Ricardo Darín vs. Julio Chávez

Dos de los actores más reconocidos de Argentina, sin duda son Julio Chávez y Ricardo Darín. No obstante, solo compartieron escena en una ocasión durante su juventud, y aquella colaboración culminó de manera poco feliz con uno de ellos siendo removido del proyecto. Este lunes en LAM (América TV) revelaron los detalles del inesperado enfrentamientos de los artistas.

En la actualidad, Chávez está protagonizando la obra La ballena, donde utiliza un traje especial para encarnar a un hombre con obesidad mórbida, un rol que le valió a Brendan Fraser el premio Oscar en la adaptación cinematográfica. Mientras tanto, Ricardo Darín promociona El Eternauta y, en una entrevista reciente, reflexionó sobre ciertas interpretaciones: "A mí me gustan los actores y actrices que cuando actúan me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos, interpretar a un parapléjico o aparecer con una cicatriz enorme. Después pueden actuar para el cu** pero como están transformados...".

Consultado sobre qué talento le gustaría adoptar de otro colega, Chávez no dudó: "A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo".

El inesperado enfrentamiento entre Ricardo Darín y Julio Chávez

El actor también recordó su pasado junto a Darín: "No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso".

Finalmente, circuló en redes una antigua declaración de Chávez sobre por qué rechazó participar en Relatos Salvajes. El artista fue sincero al admitir que no quiso aparecer en un lugar secundario respecto a Darín en los créditos. Ese papel terminó en manos de otro talentoso actor, Oscar Martínez.