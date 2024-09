Alfredo Casero acusó a un prestigioso actor argentino de arruinar su último programa

En una entrevista brindada a Ángel de Brito en su programa de streaming, Bondi, Alfredo Casero dijo que su última ficción en la televisión argentina fue arruinada con la llegada de un actor argentino de renombre, a quien menospreció varias veces.

Se trata de Julio Chávez, quien encabezó el elenco de la tira de Pol-Ka que se emitió durante 125 episodios entre 2013 y 2014. El elenco lo completaban el Chino Darín, Ingrid Pelicori, Benjamín Vicuña, Julieta Cardinali, Griselda Siciliani, Alfredo Casero y Facundo Arana.

Alfredo Casero en Farsantes, su última ficción en televisión

Justamente el comediante, ex Cha Cha Cha, dijo que incluso le pidió a Facundo Arana que no se fuera, porque el ambiente con Julio Chávez no era para nada cómodo, marcando, más por gestos que con palabras concretas, que se trataba de alguien con cierta soberbia y que no tenía habilidades.

"Si sos actor tenés que hablar idiomas, tenés que saber cosas, tenés que manejar, tenés que andar a caballo", cerrando con gestos verbales que daban a entender que Chávez no sabía nada de eso.

Julio Chávez en Farsantes

Esto le dolió a Alfredo Casero, ya que se trató de su último trabajo en televisión, algo que él sabía que sería así. De hecho tal fue su enojo que incluso lo extendió a Adrián Suar, la cabeza de la productora que llevó adelante el programa. "Fue una de las cosas que separó de Suar" dijo.

Consultado sobre si se lo volvió a cruzar a uno de los actores con mayor reconocimiento en la escena actoral, tanto teatral, televisiva como cinematográfica, Casero fue contundente: "Deseo no verlo".