El detalle que convirtió a Florencia Bas en el gran amor de Ricardo Darín

Ricardo Darín siempre subraya que la verdadera fortaleza de su matrimonio radica en la complicidad y en el respeto.

Ricardo Darín recordó con una sonrisa en La Revuelta el momento exacto en que conoció a Florencia Bas y relató cómo una simple caminata en la calle Corrientes cambió su vida. El actor argentino, querido tanto en su país como en España, confesó que aquel encuentro quedó grabado con precisión en su memoria, como una escena imposible de olvidar.

Ricardo Darín y el flechazo Era 1987 y Ricardo Darín compartía una pizza con amigos en el centro de Buenos Aires. De pronto, vio pasar a una joven que le llamó la atención de inmediato. Una columna ancha interrumpió su vista, pero el breve contacto visual bastó para que supiera que el amor lo había atravesado. Con humor contó que, si ella hubiera regresado, le habría pedido matrimonio en el acto.

Florencia continuó su camino con naturalidad y esa actitud lo impulsó a levantarse de la silla sin pensarlo. Salió a la calle con un trozo de mozzarella en la boca, decidido a no perderla de vista entre la multitud. La siguió hasta el semáforo y, cuando la luz cambió, cruzaron juntos. En ese momento se armó de valor para lanzar una frase que definió el inicio de su historia: “¿Bailamos?”.

La joven, entonces estudiante de traductorado de inglés, recibió la propuesta con gracia. Aquella escena simple, casi improvisada, marcó el comienzo de una relación que con el tiempo se transformó en una de las más sólidas del espectáculo argentino. Ricardo Darín confesó que Florencia no se dejó conquistar de inmediato y que esa resistencia hizo más intenso su interés.