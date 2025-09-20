Netflix: la serie de terror británica con solo 3 capítulos que volvió al ranking de lo más visto

Un caso real conmovió a Gran Bretaña y Netflix lo convirtió en una serie. Con material inédito y la dirección de Daniel Dewsbury, esta serie se posiciona entre lo más visto.

En Netflix se encuentra Fred y Rose West: una historia de terror británica, una serie con 3 episodios que recogen información nunca antes vista. En cada capítulo podrás encontrar entrevistas y archivos del momento de este caso que sorprendió a Gran Bretaña y recorrió todo el mundo.

La sinopsis de la miniserie dice: «En 1994, la calle Cromwell 25 de Gloucester, Inglaterra, empezó a conocerse como “la casa de de los horrores”, luego de que los cuerpo de 9 mujeres jóvenes se encontraron enterrados en el jardón y el sótano — asesinadas y desmembradas por Fred y Rose West».

La historia muestra a dos británicos: Fred y Rose. Durante 1967 y 1987, asesinaron a 12 mujeres, entre ellas a su hija Heather. Por lo general, siempre capturaban a mujeres sin familia para que nadie reclamara por su desaparición. Sus víctimas fueron mujeres que buscaban hospedaje u ofrecían servicio de niñera, aunque en algunos casos fueron captadas en paradas de autobús.

La policía comenzó a investigarlos cuando una de las hijas de Fred aseguró que había sido violada por él. La pequeña lo contó a sus hermanos y compañeros del colegio, quienes tomaron cartas en el asunto. Así, Fred y Rose fueron juzgados y declarados culpables.