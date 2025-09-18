Netflix: la historia no contada solo para fans

Netflix enciende la memoria de los fans y revive el brillo de una época: abanicos, hombreras y ritmos de pista. Disco, Ibiza, Locomía pone en primer plano la historia del grupo español que marcó los años ochenta y noventa con su estética extravagante y un estilo que cruzó fronteras, dejando una huella imborrable en la cultura pop.

Netflix y mucho brillo La película dirigida por Kike Maíllo captura el espíritu de una era donde la moda y la música se unieron para crear un espectáculo que parecía no tener fin. El director recrea con precisión el ambiente de las discotecas de Ibiza, los trajes llamativos y el maquillaje que definieron a Locomía, ofreciendo una experiencia visual que transporta al público a aquellos días de luces y baile sin descanso.

netflix2

El grupo saltó a la fama gracias a su imagen innovadora y a un sonido que mezclaba pop con ritmos tropicales. Su fama explotó cuando las discográficas vieron en ellos un producto irresistible para un público ávido de novedades. Sin redes sociales ni plataformas digitales, la prensa y la televisión eran las únicas ventanas para seguir cada paso de estos artistas que convirtieron el exceso en su marca registrada.

