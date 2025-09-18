Presenta:

Drama

El drama y el suspenso van a mil con esta película de Netflix

Con su mezcla de drama y suspenso, esta película de Netflix deja huella y provoca reflexión. Agrégala a la lista.

Basada en hechos reales.

Netflix muestra un secuestro aéreo con tensión creciente y dilemas morales. La película “Hijack 93” o "El secuestro de 1993" se basa en hechos reales ocurridos en ese año y no da respiro durante una hora y veintiséis minutos. Desde el primer minuto, el suspenso y el drama se apoderan de la pantalla.

Un drama intenso

La trama sigue a un grupo de jóvenes que decide secuestrar un avión en medio de un contexto político represivo. El director se atreve a mostrar sus motivaciones, pero no justifica sus actos. Entre explosiones de violencia y diálogos reveladores, la historia deja al público preguntándose qué impulsa a alguien a cruzar una línea tan peligrosa.

Un drama basado en hechos reales.

Uno de los momentos más potentes surge en la conversación entre una pasajera senegalesa y uno de los secuestradores. Ella actúa como voz de las víctimas y plantea la pregunta central: “¿Es esto obra de una buena persona?”. Esa frase resuena porque refleja la tensión entre la búsqueda de justicia y la brutalidad del acto cometido.

El elenco incluye personajes secundarios: un juez, una monja, el hijo de un alto funcionario chino, el piloto y la azafata comprometida con él. Cada uno ofrece una breve mirada a la experiencia del cautiverio y a cómo la amenaza transforma incluso a los más calmados.

La película también deja huecos que invitan a debatir. El hombre mayor que supuestamente radicalizó a los jóvenes apenas aparece, lo que genera preguntas sobre su influencia. A pesar de ciertos fallos, “Hijack 93” brilla.

