Llegan los Latin Grammy 2025: conocé a los artistas argentinos nominados
La ceremonia se llevará a cabo en Las Vegas y reunirá a las máximas figuras del mundo artístico.
Los Latin Grammy 2025 se aproximan y desde la organización finalmente dieron a conocer las ternas y los artistas que estarán nominados y que tendrán posibilidades de quedarse con una estatuilla. La celebración reunirá a las máximas figuras de la música y a continuación te dejamos todos los nominados.
Soledad Pastorutti fue la encargada de presentar la terna la nueva terna que galardonara a la mejor canción de raíces, rememorando su primer Grammy a su álbum "Raíz". La compositora expresó que "recuerdo cuando recibí mi primer Grammy por el álbum ‘Raíz’, fue un momento que marcó mi carrera".
Grabación del año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Bud Bunny - Baile inolvidable
- Bud Bunny - DTMF
- Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
- Ca7triel y Paco Amoroso - #Tetas
- Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres fabulosos
- Karol G - Si antes te hubiera conocido
- Liniker con Amaro Freitas y Anavitória - Ao Teu Lado
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Zoe Gotusso - Lara
Albúm del año
- Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
- Bud Bunny - Debí tirar más fotos
- Carín León - Palabra de To's (seca)
- Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
- Elena Rose - En las nubes - Con mis panas
- Gloria Estefan - Raíces
- Joaquina - Al romper la burbuja
- Liniker - Caju
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Rauw Alejandro - Cosa nuestra
- Vicente García - Puñito de Yocahú
Canción del año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Bud Bunny - Baile inolvidable
- Bud Bunny - DTMF
- Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
- Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
- Karol G - Si antes te hubiera conocido
- Liniker - Veludo Marrom
- Mon Laferte - Otra noche de Llorar
- Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor nuevo artista
- Ruzzi
- Alleh
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
Mejor Albúm Pop Contemporáneo
- Aitana - Cuarto azul
- Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
- Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
- Elsa y Elmar - Palacio
- Joaquina - Al Romper la Burbuja
Mejor Albúm Pop Tradicional
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
- Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
- Raquel Sofía - Después de los 30
- Zoe Gotusso - Cursi
Mejor Canción Pop
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Ca7riel y Paco Amoroso - El Día del amigo
- Nicole Zignago - Te Quiero
- Shakira - Soltera
- Yami Safdie y Camilo - Querida Yo
Mejor Canción Urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
- Trueno & Young Miko - En la City
- Bud Bunny - DTMF
- Bud Bunny - La Mudanza
- Maluma - Cosas Pendientes
Mejor Álbum de Rock
- A.N.I.M.A.L. - Legado
- Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
- Fito Páez - Novela
- Leiva - Gigante
- Marilina Bertoldi - Luna en Obras
Mejor Canción de Rock
- A.N.I.M.A.L. - Legado
- Ali Stone - TRNA
- Fito Páez - Sale el Sol
- Eruca Sativa - Volarte
- Renee - La Torre
Mejor Albúm Pop/Rock
- Bandalos Chinos - Vándalos
- Dani Martín - El último días de nuestras vidas
- Diamante Eléctrico - Malhablado
- Lasso - Malcriado
- Morat - Ya es mañana
- Renee - R
Mejor Canción Pop/Rock
- Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
- Debi Nova - Tu manera de amar
- Joaquín Sabina - Un último vals
- Joaquina - No llames lo mío nuestro
- Lasso - Lucifer
- Leiva - Ángulo muerto
Mejor Albúm de Música Alternativa
- Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
- Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
- Judeline - Bodhiria
- Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
- Rusowsky - Daisy
Mejor Canción Alternativa
- Bandalos Chinos - El Ritmo
- Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
- Judeline - Joropo
- Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
- Paloma Morphy - (Sola)
Mejor Video Musical Versión Corta
- Bad Bunny - El Club
- BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
- Guitarricadelafuente - Full Time Papi
- Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
- Vera GRV - Cura Pa Mi Alma
Mejor Video Musical Versión Larga
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
- Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
- Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
- Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
- Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento
Mejor Albúm de Tango
- Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
- Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
- José Colángelo - Colángelo... Tango
- Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
- Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
- Tanghetto - En Vivo 20 Años