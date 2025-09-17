Presenta:

Mdz Show

|

latin grammy

Llegan los Latin Grammy 2025: conocé a los artistas argentinos nominados

La ceremonia se llevará a cabo en Las Vegas y reunirá a las máximas figuras del mundo artístico.

MDZ Show

En noviembre se celebrará la premiación en Las Vegas. Foto: captura de video YouTube/ Latin GRAMMYs.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

En noviembre se celebrará la premiación en Las Vegas. Foto: captura de video YouTube/ Latin GRAMMYs. 

 

 

Los Latin Grammy 2025 se aproximan y desde la organización finalmente dieron a conocer las ternas y los artistas que estarán nominados y que tendrán posibilidades de quedarse con una estatuilla. La celebración reunirá a las máximas figuras de la música y a continuación te dejamos todos los nominados.

Soledad Pastorutti fue la encargada de presentar la terna la nueva terna que galardonara a la mejor canción de raíces, rememorando su primer Grammy a su álbum "Raíz". La compositora expresó que "recuerdo cuando recibí mi primer Grammy por el álbum ‘Raíz’, fue un momento que marcó mi carrera".

Te Podría Interesar

Grabación del año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Bud Bunny - Baile inolvidable
  • Bud Bunny - DTMF
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
  • Ca7triel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres fabulosos
  • Karol G - Si antes te hubiera conocido
  • Liniker con Amaro Freitas y Anavitória - Ao Teu Lado
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Zoe Gotusso - Lara
El look Catriel y Paco Amoroso. Foto: Archivo
Catriel y Paco Amoroso nominados. Foto: Archivo

Catriel y Paco Amoroso nominados. Foto: Archivo

Albúm del año

  • Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
  • Bud Bunny - Debí tirar más fotos
  • Carín León - Palabra de To's (seca)
  • Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
  • Elena Rose - En las nubes - Con mis panas
  • Gloria Estefan - Raíces
  • Joaquina - Al romper la burbuja
  • Liniker - Caju
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Rauw Alejandro - Cosa nuestra
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Canción del año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Bud Bunny - Baile inolvidable
  • Bud Bunny - DTMF
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El día del amigo
  • Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Karol G - Si antes te hubiera conocido
  • Liniker - Veludo Marrom
  • Mon Laferte - Otra noche de Llorar
  • Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor nuevo artista

  • Ruzzi
  • Alleh
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes

Mejor Albúm Pop Contemporáneo

  • Aitana - Cuarto azul
  • Alejandro Sanz - ¿Y ahora Qué?
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Elsa y Elmar - Palacio
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Albúm Pop Tradicional

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
  • Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
  • Raquel Sofía - Después de los 30
  • Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción Pop

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Ca7riel y Paco Amoroso - El Día del amigo
  • Nicole Zignago - Te Quiero
  • Shakira - Soltera
  • Yami Safdie y Camilo - Querida Yo

Mejor Canción Urbana

  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
  • Trueno & Young Miko - En la City
  • Bud Bunny - DTMF
  • Bud Bunny - La Mudanza
  • Maluma - Cosas Pendientes

Mejor Álbum de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
  • Fito Páez - Novela
  • Leiva - Gigante
  • Marilina Bertoldi - Luna en Obras
fito paez vendimia (2).JPG
Fito P&aacute;ez nominado. Foto: Archivo.&nbsp;

Fito Páez nominado. Foto: Archivo.

Mejor Canción de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Ali Stone - TRNA
  • Fito Páez - Sale el Sol
  • Eruca Sativa - Volarte
  • Renee - La Torre

Mejor Albúm Pop/Rock

  • Bandalos Chinos - Vándalos
  • Dani Martín - El último días de nuestras vidas
  • Diamante Eléctrico - Malhablado
  • Lasso - Malcriado
  • Morat - Ya es mañana
  • Renee - R
Bandalos Chinos en Chandon Home Experience -64.jpg
Bandalos Chinos nominados. Foto: Archivo.&nbsp;

Bandalos Chinos nominados. Foto: Archivo.

Mejor Canción Pop/Rock

  • Jorge Drexler y Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
  • Debi Nova - Tu manera de amar
  • Joaquín Sabina - Un último vals
  • Joaquina - No llames lo mío nuestro
  • Lasso - Lucifer
  • Leiva - Ángulo muerto

Mejor Albúm de Música Alternativa

  • Ca7riel y Paco Amoroso - Papota
  • Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
  • Judeline - Bodhiria
  • Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
  • Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

  • Bandalos Chinos - El Ritmo
  • Ca7riel y Paco Amoroso - #Tetas
  • Judeline - Joropo
  • Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
  • Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Video Musical Versión Corta

  • Bad Bunny - El Club
  • BK’ - Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer
  • Guitarricadelafuente - Full Time Papi
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Vera GRV - Cura Pa Mi Alma

Mejor Video Musical Versión Larga

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (Short Film)
  • Gaby Moreno - Lamento (Extended Cut)
  • Hodari - Iradoh - 3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça
  • Mon Laferte - Mon Laferte, Te Amo
  • Varios Artistas - Milton Bituca Nascimento

Mejor Albúm de Tango

  • Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
  • Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
  • José Colángelo - Colángelo... Tango
  • Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
  • Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
  • Tanghetto - En Vivo 20 Años

Archivado en

Notas Relacionadas