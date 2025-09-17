Gastón Trezeguet reveló cómo Marianela Mirra le confesó su embarazo

El periodista estuvo presente en "Puro Show" el martes y relató con detalles cómo fue el momento en que Marianela Mirra le contó su embarazo.

Este lunes, Laura Ubfal aseguró que Marianela Mirra está esperando su primer hijo junto a José Alperovich. Según la periodista, la información fue brindada por Gastón Trezeguet, quien se comunicó con la ex Gran Hermano y le confirmó su embarazo. Cabe destacar que Fernanda Iglesias había lanzado un dato de que Mirra se sometió a un tratamiento de inseminación artificial.

Mientras que, el martes en Puro Show, Trezeguet reveló cómo Mirra le dio la gran noticia. "Me estaba medio riendo con ella de todas estas versiones que corrían, específicamente de la de Fernanda, que terminó teniendo razón. Porque ella me dijo 'no te rías tanto porque es verdad'", recordó el periodista.

Gastón Trezeguet 2.jpg Gastón Trezeguet reveló en "Puro Show" cómo fue el momento en el que la ex Gran Hermano le confesó su embarazo.

"'Y no solo eso, sino que ya te puedo decir que estoy embarazada'", contó Trezeguet sobre lo que le dijo su amiga.

Sin embargo, la noticia generó un pequeño enojo por parte de Mirra, ya que era un secreto compartido entre amigos y no algo para difundir.