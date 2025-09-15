Aseguran que Marianela Mirra está esperando un hijo junto a José Alperovich

Según Laura Ubfal, la exganadora de Gran Hermano le confirmó a Gastón Trezeguet que estaría esperando un hijo junto a Alperovich.

A sus 41 años, Marianela Mirra atraviesa un momento especial: está embarazada y feliz junto a José Alperovich, el exgobernador de Tucumán, quien actualmente cumple arresto domiciliario en un departamento de Puerto Madero. La pareja convive allí y ha decidido transitar este embarazo de manera conjunta, generando gran repercusión mediática.

La noticia fue confirmada por la propia exganadora de Gran Hermano a su amigo Gastón Trezeguet. Según se supo, el embarazo se concretó mediante inseminación artificial, marcando un capítulo importante en la vida de ambos y mostrando la decisión de formar una familia pese a la polémica que rodea al exfuncionario.

Marianela Mirra2.jpg La información sobre la exganadora de Gran Hermano y el exfuncionario fue brindada por Laura Ubfal.

La periodista Laura Ubfal difundió una de las primeras imágenes de la pareja juntas, en un gesto que permitió a los seguidores verlos por primera vez compartiendo su cotidianeidad mientras esperan al bebé. Este material refuerza la confirmación y la felicidad que atraviesa la pareja en estos meses.

Alperovich, a sus 70 años, será padre nuevamente. Cabe destacar que el expolítico ya tiene cuatro hijos. La pareja tomó la decisión de este embarazo de manera consensuada, consolidando su vínculo pese a los cuestionamientos y la intensa cobertura mediática sobre la vida privada del exgobernador.