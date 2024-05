Carlos Bilardo y la noticia de la muerte de Menotti: cómo se enteró

El fútbol argentino y mundial se estremeció al conocer la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, director de selecciones nacionales y el primer entrenador en llevar a Argentina a ganar la Copa Mundial. Las muestras de respeto se multiplicaron rápidamente y surgieron preguntas sobre cómo Carlos Bilardo, enfrentando una enfermedad neurodegenerativa, recibió la noticia.

La respuesta a este interrogante llegó a través de su hermano Jorge, quien brindó detalles al respecto: "No sé si se enteró o anoche. Hoy seguro porque van a estar los noticiosos y él ve la tele. Se va a enterar. Es un tipo que cambió al fútbol, se hizo respetar. Las diferencias que pueda haber en estilos de vida no tienen nada que ver".

"Ojalá que Dios lo proteja y lo ayude para que salga bien de esta circunstancia. Es un hombre del fútbol, ojalá que salga adelante, es mi profundo deseo", dijo Jorge en diálogo con Súper Deportivo Radio. Más allá de esto, remarcó que Carlos lo respetaba a Menotti por el "orden" que le dio al Seleccionado.

Además, en la charla, expresó que hubiera deseado que Menotti, Carlos y Lionel Scaloni se hubieran sacado una foto juntos como los tres entrenadores campeones con Argentina: "Sí, pero no se da. Acá, en Argentina, a los ídolos no se los trata bien". Para cerrar, reflexionó: "Tenemos diferentes maneras de pensar las cosas, de sentir la representatividad del fútbol, pero de ahí a no pedir que su salud se recupere lo antes posible… Deseo, con todo mi respeto por su familia, que salga adelante".

El velatorio del ex director técnico de la Selección se realizará este martes en el predio de la AFA. Los restos del primer DT campeón del mundo, quien falleció el domingo a los 85 años, serán despedidos a partir de las 10. La ceremonia del destacado entrenador se extenderá hasta las 17.