Scaloni no les dio minutos a 6 jugadores en los amistosos previos al Mundial: quiénes son y los motivos

Lionel Scaloni ya logró despejar varias dudas de cara al debut en el Mundial 2026 . Los amistosos ante Honduras e Islandia le permitieron ajustar detalles, probar variantes y evaluar rendimientos, aunque también dejaron un dato llamativo: seis futbolistas no sumaron ni un solo minuto de juego durante la preparación final de la Selección argentina .

Entre ellos aparecen cuatro nombres pesados dentro del plantel campeón del mundo: Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Nahuel Molina se quedaron al margen de los dos encuentros por diferentes cuestiones físicas.

El panorama más alentador es el de Dibu, quien continúa con la puesta a punto tras la fractura en el dedo anular de la mano derecha y su evolución viene cumpliendo los plazos previstos. De hecho, en los próximos días dejará de utilizar la protección que lleva actualmente y todo indica que estará bajo los tres palos frente a Argelia.

También hay optimismo con los futbolistas del Atlético de Madrid. La Araña todavía arrastra algunas molestias producto del esguince de tobillo izquierdo que sufrió hace poco más de un mes, mientras que Molina viene evolucionando muy bien de un desgarro. En ambos casos, la recuperación está prácticamente completa y llegarían sin inconvenientes al debut mundialista.

La situación que genera especial atención es la de Paredes, ya que el capitán de Boca todavía no se recuperó de la distensión en el isquiotibial derecho y todavía no pudo trabajar a la par de sus compañeros. Más allá de eso, Scaloni anticipó que “no hace falta esperarlo, está bien. El fin de semana seguro ya se sume al grupo, se va a quedar con nosotros, eso seguro".

Los otros dos futbolistas que tampoco tuvieron acción fueron Ignacio Ovando y Simón Escobar, los juveniles de Rosario Central y Vélez que viajaron junto a la delegación por fuera de la lista de 26. Igual, aprovecharon la experiencia para trabajar con la selección mayor y seguir sumando aprendizaje pensando en el futuro.

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