Aseguran que Dibu Martínez llegó a un acuerdo con un gigante de Europa para después del Mundial

Un importante medio informó que Emiliano Martínez tiene avanzada su llegada a un histórico del Viejo Continente. ¿Se va del Aston Villa?

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el nombre de Emiliano Martínez volvió a sacudir el mercado de pases europeo. Mientras se prepara para defender el título con la Selección argentina, el Dibu también empieza a definir su futuro y hay cada vez más señales de que su ciclo en Aston Villa estaría llegando a su fin.

La nueva señal apareció desde Italia. Según reveló Tuttosport, la Juventus avanzó fuerte en las últimas horas y ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el arquero campeón del mundo, a quien apuntaron como principal prioridad luego de que se frustrara la chance de incorporar a Alisson Becker (Liverpool).

El Dibu Martínez tendría un acuerdo con la Juventus: la postura del Aston Villa No obstante, todavía falta resolver la parte más importante de la negociación. La Vecchia Signora ahora deberá sentarse a negociar con el Aston Villa, que en los últimos mercados se mostró inflexible y pidió una millonada para liberar al 23.

Emiliano Dibu Martínez El Dibu sigue recuperándose de su fractura en el dedo: llegaría al debut mundialista. @Argentina De acuerdo con las versiones que circulan en Europa, el club de Birmingham no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 15 millones de euros. El equipo de Turín, por su parte, pretende sacarlo por montos menores, por lo que ahí aparece el principal obstáculo.