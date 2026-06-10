Aseguran que Dibu Martínez llegó a un acuerdo con un gigante de Europa para después del Mundial
Un importante medio informó que Emiliano Martínez tiene avanzada su llegada a un histórico del Viejo Continente. ¿Se va del Aston Villa?
A pocas horas del inicio del Mundial 2026, el nombre de Emiliano Martínez volvió a sacudir el mercado de pases europeo. Mientras se prepara para defender el título con la Selección argentina, el Dibu también empieza a definir su futuro y hay cada vez más señales de que su ciclo en Aston Villa estaría llegando a su fin.
La nueva señal apareció desde Italia. Según reveló Tuttosport, la Juventus avanzó fuerte en las últimas horas y ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el arquero campeón del mundo, a quien apuntaron como principal prioridad luego de que se frustrara la chance de incorporar a Alisson Becker (Liverpool).
El Dibu Martínez tendría un acuerdo con la Juventus: la postura del Aston Villa
No obstante, todavía falta resolver la parte más importante de la negociación. La Vecchia Signora ahora deberá sentarse a negociar con el Aston Villa, que en los últimos mercados se mostró inflexible y pidió una millonada para liberar al 23.
De acuerdo con las versiones que circulan en Europa, el club de Birmingham no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 15 millones de euros. El equipo de Turín, por su parte, pretende sacarlo por montos menores, por lo que ahí aparece el principal obstáculo.
Así las cosas, el futuro del Dibu Martínez podría definirse una vez que finalice la Copa del Mundo. Allí se intensificarán las charlas para concretar su arribo a la Juve, un destino que al arquero le seduce y mucho.