Kimi Antonelli rompió un histórico récord de la Fórmula 1 tras conseguir la pole position en China
Kimi Antonelli consiguió la pole position y largará 1° en Shanghái. Además, logró batir un récord que ostentaba Sebastian Vettel desde 2008.
La clasificación del Gran Premio de China en Shanghái quedará marcada en la historia de la Fórmula 1. Con apenas 19 años, Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en conseguir una pole position, tras firmar una vuelta impecable (1:32.064) que lo dejó en lo más alto de la parrilla.
Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position
Con ese registro, el joven talento de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team superó la marca que ostentaba Sebastian Vettel, quien tenía 21 años, 2 meses y 11 días cuando logró la pole en el Gran Premio de Italia 2008 disputado en Monza corriendo para la escudería Toro Rosso.
Antonelli, además, encabezó un contundente 1-2 de Mercedes y compartirá la primera fila con su compañero George Russell, que venía de imponerse en la carrera Sprint disputada horas antes y finalizó segundo a apenas 0,222 segundos. “Fue una sesión bastante limpia, sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana”, sentenció el italiano, que no ocultó su emoción tras la hazaña.
¿Cómo quedó la grilla para el GP de China?
Detrás del dominio de las "Flechas Alemanas", la segunda fila de la parrilla será íntegramente de Scuderia Ferrari: Lewis Hamilton se ubicó tercero y Charles Leclerc cuarto, ambos listos para intentar meterse en la pelea durante la carrera del domingo en el Gran Premio de China.
Un poco más atrás partirán los dos pilotos de McLaren: Oscar Piastri logró el quinto mejor tiempo, mientras que el campeón del mundo Lando Norris finalizó sexto, ambos con la expectativa de avanzar posiciones en la largada.
La gran sorpresa de la sesión fue la discreta actuación de Max Verstappen. El piloto de Red Bull apenas pudo clasificarse octavo con un monoplaza que evidenció dificultades a lo largo de todo el fin de semana. Habitual protagonista en la lucha por la pole, el neerlandés no encontró ritmo y quedó lejos de los primeros puestos.