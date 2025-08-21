El Tomba, a todo o nada ante Atlético Mineiro en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz Antonio Tomba recibe esta tarde, desde las 19 a Atlético Mineiro de Brasil, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana , en el estadio Feliciano Gambarte .

El equipo que dirige Walter Ribonetto está obligado a ganar para dar vuelta el resultado, tras la derrota en Belo Horizonte, por 2 a 1, en el partido de ida.

Para este juego, el DT planea algunas modificaciones respecto al encuentro disputado hace una semana, que terminó con victoria para el local gracias a los goles de Cuello y Hulk. Santino Andino había puesto en ventaja al Expreso, que no pudo aguantarlo.

Godoy Cruz debe ganar sí o sí para continuar en carrera. Si lo hace por un gol de diferencia forzará la definición por penales. Si gana por más de un gol, avanzará a los cuartos de final, en una llave en la que ya espera Bolívar de Bolivia , que dejó en el camino a Cienciano de Perú . En caso de empate, el que continuará en la Copa será el equipo brasileño.

El conjunto bodeguero buscará la primera alegría de la mano de Walter Ribonetto , quien ha dirigido dos partidos y los dos fueron derrotas. Debutó justamente en Brasil la semana pasada y luego enfrentó a River Plate por el Torneo Clausura, con caída por 4 a 2.

Más allá de que aún no lo ha hecho oficial el DT, serían dos la modificaciones respecto al once que salió a la cancha en Brasil. Es casi un hecho que Federico Rasmussen no legará en condiciones físicas de ser titular, por lo que su lugar sería ocupado por Juan Escobar, el paraguayo que debutó el fin de semana ante el Millonario en el Monumental.

Al mismo tiempo, Juan Segundo Morán le ganaría la pulseada a Juan Andrés Meli y sería el lateral por izquierda del equipo.

De esta manera, los once que saltarían a la cancha en este encuentro histórico en el Feliciano Gambarte, serían: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi y Pol Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

En tanto, la probable formación de Mineiro es la siguiente: Éverson; Nathanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Igor Gomes, Tomás Cuello o Hulk y Roni.

El árbitro del partido será el chileno Felipe González y en el VAR estará Miguel Aráoz.