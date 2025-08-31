San Martín fue derrotado en San Luis y perdió la chance de mantenerse como líder en la fase Reválida

El Atlético San Martín cayó en San Luis ante Juventud Unida Universitario y perdió la oportunidad de recuperar la cima de las posiciones en el Federal A.

El Atlético San Martín cayó en San Luis ante Juventud Unida Universitario y perdió la oportunidad de recuperar la cima de las posiciones en un partido correspondiente a la séptima fecha de la fase Reválida del Torneo Federal A. De esta manera, los albirrojos quedaron como escoltas de los puntanos y de Germinal de Rawson.

El equipo conducido por Christian Corrales comenzó perdiendo cerca del final del primer tiempo, cuando Donato Lucero adelantó al Juve de San Luis. En tanto, ya en la segunda parte, Martino Dorato aumentó la cuenta para los auriazules.

San Martín descontó por intermedio del juvenil Lucas Más en la etapa complementaria, quien mandó la pelota a la red con un cabezazo certero, pero no logró revertir el marcador.

Lo que viene para San Martín Des esta manera, el equipo puntano alcanzó a Germinal de Rawson en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que el Chacarero quedó apenas un punto por debajo. De todas formas, los mendocinos deberán aguardar por los resultados del resto de la jornada para ver en que puesto finalizan la fecha. Asimismo, el próximo fin de semana, San Martín intentará recuperar terreno cuando reciba en su cancha al descendido Gutiérrez Sport Club.