Insólito: el motivo por el que el Mundial 2034 de Arabia Saudita podría jugarse ¡en 2035!

Por una coincidencia de fechas no prevista, la FIFA estaría evaluando postergar el inicio del Mundial 2034 a enero del 2035.

La FIFA está cambiado los Mundiales de una manera radical. Más pendiente de las ganancias que de la esencia del deporte mismo, en las últimas ediciones se han celebrado en países impensados y a partir de la Copa del Mundo 2026 se verán cosas inéditas como los anfitriones múltiples y un aumento inusitado de la cantidad de participantes.

Esto se acrecentará en 2030, que a falta de tres sedes, contará con seis, y en vez de 48 equipos, se especula con que serían 64. Y de cara al siguiente certamen, el de 2034, podría producirse una desprolijidad aún más pronunciada, ya que es una posibilidad latente que se celebre incluso fuera de las fechas estipuladas, en ¡2035!

Por qué el Mundial 2034 podría jugarse en 2035 La FIFA confirmó a Arabia Saudita como sede del Mundial 2034 Foto: EFE La FIFA confirmó en octubre del 2023 a Arabia Saudita como sede del Mundial 2034. EFE Así lo informó en las últimas horas The Athletic, y todo tiene que ver con el país en el que se disputará el campeonato. En 2023, el mismo día que se votó porque en 2030 se lleve a cabo en España, Portugal, Marruercos, Argentina, Uruguay y Paraguay, también se decretó que Arabia Saudita sea la nación que hospede el siguiente certamen (nunca antes se había decidido con tantos años de anticipación).

Al igual que como sucedió en Qatar, es imposible que se juegue al fútbol en suelo saudí durante junio y julio, los meses tradicionales, ya que es verano y en esa región las temperaturas son excesivamente elevadas. Por lo tanto, debería desarrollarse durante el invierno. Pero noviembre y diciembre, los meses que se implementaron en 2022, tampoco serían una opción muy conveniente.

Es que en 2034, por esas fecha se celebrará Ramadán, la festividad religiosa más importante de los países musulmanes, entre los que se incluye Arabia Saudita. La FIFA buscaría evitar que el Mundial coincida con el mes sagrado del Islam, por lo que estaría evaluando postergarlo hasta enero del 2035.