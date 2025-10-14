Mundial insólito: por qué San Marino necesita que la goleen para tener chances de ir al Repechaje

Las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 entran en su tramo final. Todavía no hay clasificados y 16 selecciones siguen en carrera por los boletos a la máxima cita. Pero el formato tiene un detalle que permite que incluso San Marino , una selección sin triunfos, siga con vida: el Repechaje ampliado.

Cada grupo tiene cuatro o cinco equipos. El primero va directo al Mundial . El segundo pasa a un Repechaje interno junto a otros 11 "subcampeones". A esos 12 se suman cuatro selecciones más que llegan desde la UEFA Nations League 2023-24.

Los lugares extra son para los mejores equipos de cada grupo de la Nations League que no terminen primero ni segundo en las Eliminatorias. En total, 16 equipos jugarán por las últimas plazas europeas al Mundial.

Ahí aparece San Marino . Terminó primero en su zona 1 de la Liga D y ocupa el 14° puesto en la lista de mérito de la Nations League. Eso le da una remota posibilidad de ir al Repechaje.

San Marino, el equipo peor clasificado del ranking FIFA, aún tiene chances de repechaje por su gran desempeño en la Nations League 2023/24.

Por delante tiene a potencias como España, Alemania, Portugal, Francia, Inglaterra y Noruega, además de selecciones medianas como Gales, República Checa, Rumania , Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte y Moldavia.

San Marino necesita que al menos 10 de esos 13 equipos terminen entre los dos primeros de sus grupos de Eliminatorias. Si eso ocurre, quedará entre los cuatro mejores campeones de la Nations League no clasificados y entrará al Repechaje.

Hoy, ocho de esos trece ya están 1° o 2°: Alemania, Francia, España, Portugal, Noruega, Macedonia del Norte, Inglaterra y República Checa. Pero todavía no alcanza. El pequeño país enclavado en Italia necesita que Rumania, Gales, Suecia o Irlanda del Norte también se metan entre los dos primeros de sus grupos.

Y ahí entra el detalle más insólito. En la última fecha, San Marino enfrentará a Rumania (10 puntos), que pelea con Bosnia (13) y Austria (15) por un lugar. Si San Marino pierde por goleada, Rumania mejorará su diferencia de gol y tendrá más chances de quedar segunda. Si lo logra, liberará un cupo en la lista de mérito… y ayudará a que San Marino entre al Repechaje.

Pasando en limpio: qué necesita San Marino para tener chances

Nicola Nanni Nicola Nanni convirtió el único gol que tiene San Marino en siete fechas de las Eliminatorias europeas. Recibió 32 goles. @FSGC_official

-Los 12 ganadores de grupo van al Mundial.

-Los 12 segundos de grupo + 4 mejores campeones de la Nations League (que no terminaron 1° o 2°) van al Repechaje.

-San Marino necesita que 10 de los 13 equipos con mejor ranking que queden 1° o 2°.

-Y que Rumania le gane por varios goles.

Los partidos que quedan del grupo H

-Sábado 15 de noviembre: Chipre vs. Austria

-Sábado 15 de noviembre: Bosnia vs. Rumania

-Martes 18 de noviembre: Rumania vs. San Marino

-Martes 18 de noviembre: Austria vs. Bosnia