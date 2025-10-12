¡Bombazo! Chiquito Romero, a un paso irse de Boca a otro equipo argentino: ¿juega una final contra River?

Tras casi un año sin atajar un solo partido, Sergio Romero podría ser transferido a otro cuadro de la Liga Profesional antes de que finalice la temporada.

El caso de Sergio Romero en Boca Juniors es sorprendente. Tras un gran excelente 2023 en el que fue el héroe del equipo para llevarlo a la final de la Copa Libertadores, tuvo un 2024 de terror, en el que entre malos rendimientos y su pelea con los hinchas tras el Superclásico, quedó completamente relegado dentro del plantel.

Finalmente, en este 2025, luego de realizarse una operación en su rodilla, quedó directamente sin lugar en el equipo y no solamente no jugó un solo partido, sino que ni siquiera fue convocado. Con contrato vigente hasta diciembre, podría acelerar su salida y recalar en otro equipo argentino para volver a atajar antes de que finalice la temporada.

Argentinos Juniors va por Chiquito Romero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/1977481207878209855&partner=&hide_thread=false Argentinos Juniors tiene negociaciones avanzadas con Boca para traer a Sergio Romero, que termina contrato a fin de año.

*En las próximas horas, habrá una reunión con el entorno de "Chiquito" para ver si llega por el cupo de la lesión del "Ruso" Rodríguez. pic.twitter.com/3EYqMu55nh — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 12, 2025 El club en cuestión es Argentinos Juniors, que necesita encontrar urgentemente un reemplazante para Diego Rodríguez. El Ruso, capitán y una de las principales figuras del elenco dirigido por Nicolás Diez, sufrió una rotura de ligamentos cruzados el viernes ante Defensa y Justicia y será baja hasta entrado el 2026.

Ante semejante panorama, Chiquito aparece como la primera opción para incorporar y, según informó el periodista especializado en fichajes César Merlo en su cuenta de X, el Bicho y el Xeneize tienen "negociaciones avanzadas" para concretar el traspaso. Sin embargo, no dependerá todo de la voluntad de los clubes ni del futbolista.