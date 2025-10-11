Argentinos Juniors confirmó la grave lesión del Ruso Rodríguez: cuánto tiempo estará sin jugar

Argentinos Juniors sufrió una dura noticia en la recta final del campeonato. Diego Rodríguez , arquero titular y una de las figuras del equipo, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas durante aproximadamente ocho meses.

El futbolista será operado en los próximos días y se perderá lo que resta de la temporada, incluida la semifinal de Copa Argentina que el Bicho de La Paternal juega contra Belgrano. La lesión ocurrió en el partido ante Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, cuando el guardameta intentó despejar una pelota y sintió un fuerte dolor que lo obligó a tirarse al suelo, justo antes del gol de Juan Manuel Gutiérrez, que le dio el triunfo al conjunto de Florencio Varela.

En el inicio del segundo tiempo, Rodríguez —oriundo de Mar del Plata— tuvo que abandonar el campo de juego y fue reemplazado por el joven Gonzalo Siri Payer. Desde su llegada al club, el “Ruso” se convirtió en una pieza clave, tanto por su rendimiento como por su liderazgo dentro del vestuario.

#AAAJ Parte médico Diego Rodríguez sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza, Ruso! Pronta recuperación pic.twitter.com/ROEzlex5Wg

Su baja representa un desafío para el cuerpo técnico, que deberá reconfigurar la defensa y darle rodaje a los juveniles del plantel. En principio, Siri Payer se perfila como el reemplazante natural para custodiar el arco en lo que resta del campeonato.

El arquero surgido de las inferiores del club tendrá ahora la oportunidad de mostrarse en un momento exigente, con Argentinos necesitado de puntos para mejorar su posición en la tabla y volver a la pelea por los primeros puestos.

El mensaje de apoyo de su pareja

Tras conocerse el diagnóstico, Daniela Elin Katz, conductora de televisión y radio, publicó un sentido mensaje dedicado al arquero en sus redes sociales. “Secarse las lágrimas y volver más fuertes que nunca. Lo primero que me dijiste ayer cuando llegaste a casa fue: la semi la juego como sea. Yo solo sé lo profesional que sos. Llevamos 9 años de relación y jamás pisamos un bar a tomar algo porque ‘había que estar al cien en las prácticas’”, escribió la periodista.

esposa ruso Diego Rodríguez junto a su esposa e hijas. Instagram

Y agregó: “Estamos tan cerca de la consagración que tanto merecés y soñaste. No hay nada más importante en mi vida que tu felicidad. Te amo con todo mi corazón y acá vamos a estar cuidándote siempre. Las nenas y yo. Sos un guerrero, te admiro profundamente”.

El mensaje rápidamente se volvió viral entre los hinchas de Argentinos Juniors, que le enviaron al “Ruso” cientos de mensajes de aliento para su recuperación.