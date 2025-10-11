Fin del sueño: Boca fue goleado 4-0 ante Corinthians y quedó afuera de la Libertadores Femenina

El equipo femenino de Boca cayó de manera contundente frente a Corinthians por los cuartos de final en cancha de Morón.

Corinthians de Brasil goleó a Boca Juniors con un contundente 4-0 y puso fin al sueño del equipo de la Ribera en en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, jugado este sábado en el estadio de Deportivo Morón.

Las autoras de los goles para el Timao fueron la delantera Gabi Zanotti, quien tuvo una actuación impresionante y se despachó con un triplete, y Jhonson, que la reemplazó en el complemento.

Zanotti abrió el marcador a los 7 minutos de juego con una precisa ejecución de penal baja al palo derecho de la arquera xeneize, Laurina Oliveros. El equipo paulista estiró la ventaja solo cinco minutos después, cuando Zanotti aprovechó una floja defensa rival en un tiro de esquina y se encontró con la pelota en el área chica, por lo que solo la tuvo que empujar para estampar el 2-0 que empezaba a liquidar el asunto.

Luego de la reacción de las jugadoras de Boca, que empujaron pero no pudieron generar ninguna situación muy clara, Zanotti anotó su tercer gol de la tarde con un impresionante cabezazo luego de un tiro libre que se clavó en el ángulo de la arquera Oliveros. Jhonson estampó el 4-0 definitivo a los 23 minutos del segundo tiempo, luego de ser asistida por Letícia Monteiro, quien realizó un gran desborde.

El camino de Boca Juniors en la Libertadores Femenina 2025 Boca había llegado a esta instancia luego de la segunda posición obtenida en el Grupo B, en el que terminó en la segunda colocación con cinco puntos, solo por debajo de Ferroviária de Brasil.