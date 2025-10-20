Mauricio Serna, durísimo con Dóvalo y el VAR tras la derrota de Boca: de "qué pésimo arbitraje" a "me da risa"

La polémica por el arbitraje de Pablo Dóvalo en la derrota de Boca Juniors ante Belgrano continúa. Tras las quejas de Claudio Úbeda y Rodrigo Battaglia, quien también se sumó a las críticas fue Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol del club. El colombiano habló sin filtros y puso en duda la jugada previa al penal que el Xeneize reclamó por posición adelantada.

“Qué pésimo arbitraje. ¿Quién estaba en el VAR? Me da risa, me da risa. La figura de la cancha fue Dóvalo, sin lugar a dudas”, lanzó Serna en diálogo con El Show de Boca, dejando en claro su indignación por el desempeño del juez y de quienes manejaron la tecnología.

Los jugadores de Boca terminaron en llamas con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Mauricio Serna se sumó a las críticas contra Pablo Dóvalo tras el arbitraje en la derrota de Boca frente a Belgrano. FotoBaires Dudas sobre el penal y críticas al VAR Chicho Serna también cuestionó la jugada que derivó en el penal de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini, que fue validado tras la revisión del VAR. “Dudo mucho de la jugada del penal, dudo mucho. Esa línea… yo no la he visto. Me parece que es una línea que va muy en diagonal, como para acomodar. Y me inquieta. El árbitro fue pésimo y el VAR fue terrible”, aseguró el exvolante.

Chicho Serna, durísimo contra el arbitraje y el VAR tras la derrota de Boca Chicho Serna, durísimo contra el arbitraje y el VAR tras la derrota de Boca Ya sin el rol de dirigente, “Chicho” habló como hincha, pero con el conocimiento que le da haber estado del otro lado: “Por eso también hablo, porque hoy soy un hincha que se va con bronca. De un personaje como el señor Dóvalo, con mucha bronca y de quien estaba en el VAR. Porque pensemos bien: si había fuera de juego, ¿por qué la televisión no repite la jugada ni marca la línea como corresponde?”, cuestionó.

“Cuando era dirigente, yo hablaba con los árbitros” El colombiano recordó además cómo solía manejar este tipo de situaciones cuando integraba el Consejo de Fútbol. “Cuando yo estaba en el club, yo siempre iba antes y después de los partidos a hablar con los árbitros. Y claro, una manera de hablar cuando va a empezar el juego, todos estamos en cero. Me tocó discutir fuerte, pero quedaba ahí”, explicó.