Mauricio Serna, durísimo con Dóvalo y el VAR tras la derrota de Boca: de "qué pésimo arbitraje" a "me da risa"
Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol, se despachó con fuertes declaraciones tras la derrota ante Belgrano.
La polémica por el arbitraje de Pablo Dóvalo en la derrota de Boca Juniors ante Belgrano continúa. Tras las quejas de Claudio Úbeda y Rodrigo Battaglia, quien también se sumó a las críticas fue Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol del club. El colombiano habló sin filtros y puso en duda la jugada previa al penal que el Xeneize reclamó por posición adelantada.
“Qué pésimo arbitraje. ¿Quién estaba en el VAR? Me da risa, me da risa. La figura de la cancha fue Dóvalo, sin lugar a dudas”, lanzó Serna en diálogo con El Show de Boca, dejando en claro su indignación por el desempeño del juez y de quienes manejaron la tecnología.
Dudas sobre el penal y críticas al VAR
Chicho Serna también cuestionó la jugada que derivó en el penal de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini, que fue validado tras la revisión del VAR. “Dudo mucho de la jugada del penal, dudo mucho. Esa línea… yo no la he visto. Me parece que es una línea que va muy en diagonal, como para acomodar. Y me inquieta. El árbitro fue pésimo y el VAR fue terrible”, aseguró el exvolante.
Ya sin el rol de dirigente, “Chicho” habló como hincha, pero con el conocimiento que le da haber estado del otro lado: “Por eso también hablo, porque hoy soy un hincha que se va con bronca. De un personaje como el señor Dóvalo, con mucha bronca y de quien estaba en el VAR. Porque pensemos bien: si había fuera de juego, ¿por qué la televisión no repite la jugada ni marca la línea como corresponde?”, cuestionó.
“Cuando era dirigente, yo hablaba con los árbitros”
El colombiano recordó además cómo solía manejar este tipo de situaciones cuando integraba el Consejo de Fútbol. “Cuando yo estaba en el club, yo siempre iba antes y después de los partidos a hablar con los árbitros. Y claro, una manera de hablar cuando va a empezar el juego, todos estamos en cero. Me tocó discutir fuerte, pero quedaba ahí”, explicó.
Incluso mencionó un episodio puntual: “Me acuerdo una jugada en Florencio Varela, una expulsión al Chelo Weigandt. Fue Rey Hilfer, creo que era el árbitro. Y le dije, o fuimos Raúl (Cascini) y yo, 'te equivocaste'. Después me lo crucé y me dijo, 'tenías razón, me equivoqué'. El que está claro, tranquilo, que no tiene la adrenalina del partido y que mueve la maquinita (por el VAR), ése es el que tiene que corregir”, cerró Serna, dejando una reflexión que combina su experiencia de dirigente y la pasión del hincha.