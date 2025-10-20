Ojo, Boca: la sanción a Leandro Paredes que no se vio en TV y cómo podría afectarlo de cara al Superclásico

Leandro Paredes tuvo una tarde difícil en la derrota de Boca ante Belgrano y además recibió una sanción que pasó inadvertida.

Leandro Paredes no tuvo su mejor performance en el partido entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba. El mediocampista central no logró imponer su ritmo habitual y sufrió ante la intensidad del conjunto cordobés, que terminó llevándose un triunfo valioso de La Bombonera.

Una jugada desafortunada completó su mala noche: un rebote fortuito terminó en gol en contra, favoreciendo al equipo visitante. Pero lo más llamativo ocurrió fuera del foco de las cámaras: Paredes fue amonestado en el primer tiempo por una infracción, una decisión del árbitro Pablo Dóvalo que no se vio en la transmisión oficial ni fue mencionada al aire.

Según pudo confirmar MDZ, en el informe del juez figura que el volante recibió la tarjeta amarilla a los 45 minutos del primer tiempo por una falta durante un contraataque de Belgrano, algo que la transmisión de la TV no llegó a percibir. Con esta sanción, Paredes acumula cuatro amonestaciones en el torneo —las anteriores fueron ante Huracán, Aldosivi y Central Córdoba—, por lo que su presencia en el próximo Superclásico frente a River queda comprometida si vuelve a ser amonestado ante Barracas Central o Estudiantes.

Malestar en Boca por el arbitraje de Pablo Dóvalo La situación generó malestar general en el plantel xeneize, que terminó el partido con bronca por el desempeño del juez. Paredes se retiró visiblemente fastidiado, y sus compañeros coincidieron en las críticas al arbitraje.

El primero en expresarse fue Rodrigo Battaglia, quien apuntó directamente contra Dóvalo: “Nos condicionó. Tomó decisiones que para mí no fueron acertadas, no me tiembla el pulso en decirlo". Y agregó con dureza: “Es muy raro lo que pasó hoy. La jugada del penal está 7 minutos parado el partido, el arquero de Belgrano se tira por dos supuestos calambres y después adiciona 9 minutos".