Atento, Boca: Valentín Barco es seguido de cerca por un gigante europeo y su club pide una fortuna por él

Valentín Barco la está rompiendo en el Racing de Estrasburgo y una potencia mundial analiza realizar una oferta millonaria para comprarlo. ¿Boca se frota las manos?

Valentín Barco no había logrado hacer pie en Europa hasta que su llegada al Racing de Estrasburgo. Luego de pasos discretos por el Brighton de Inglaterra y el Sevilla de España, el ex Boca encontró su lugar en el mundo en el elenco que milita en la Ligue 1 de Francia y, en este arranque de temporada 2025/26, se amoldó como una de las figuras del equipo.

El lateral izquierdo de 21 años, que fue reconvertido a una especie de mediocampista interno en el elenco francés, viene de romperla el pasado fin de semana en el 3-3 de su equipo ante el poderoso PSG y, en las últimas horas, surgió una noticia bomba: el Bayern Múnich lo estaría tanteando y podría ofertar por él en el próximo mercado de pases.

El Bayern Múnich sigue de cerca a Valentín Barco y podría presentar una oferta millonaria Según reveló el medio alemán TZ München, Vicent Kompany, DT del conjunto bávaro, envió un grupo de scouts a suelo francés para seguir de cerca algunos partidos de Barco. En ese contexto, Racing de Estrasburgo se hizo eco de la situación y ya le habría puesto precio al argentino: 40 millones de euros.

Valentín Barco.jpg Valentín Barco, en el radar de Bayern Múnich. Redes Más allá de eso, el equipo alemán todavía no presentó ofertas ni tampoco comenzó charlas formales para hacerse con los servicios del defensor zurdo. Lo cierto es que se trata de una idea que empezaría a tomar forma con el correr de los meses y, de darse en esos términos, los de Alsacia cuadruplicarían la cifra que pagaron por él hace algunos meses, cuando se lo compraron por 10 millones al Brighton.