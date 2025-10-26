En vivo: Franco Colapinto se ubica en el puesto 19° en el Gran Premio de México

Colapinto subió una posición en las primeras vueltas del GP de México tras el abandono de Liam Lawson por una falla en su monoplaza.

Luego de lo que fue un sábado para el olvido, Franco Colapinto buscará cambiar sus energías y mejorar su rendimiento en el Gran Premio de México. El piloto de Alpine saldrá desde la última posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará 18°.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de México Colapinto gira más rápido que Gasly con sus gomas duras El piloto argentino que se ubica en la posición 19° le viene recortando bastantes segundos a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien está 18° por delante de él.

Verstappen y Hamilton otra vez peleando mano a mano Verstappen superó a Hamilton. El británico de Ferrari terminó en la vía de escape de la curva 4, pero volvió tercero. Y Bearman aprovechó el caos para trepar varias posiciones y quedar cuarto, delante del neerlandés, que podría ser penalizado por haberse salido de pista varias veces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1982541580465570079&partner=&hide_thread=false ¡Verstappen volvió a irse por afuera, Hamilton bloqueó y también salió de pista! ¡PASA DE TODO EN MÉXICO!



#MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aooPTKEAwr — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2025 Franco Colapinto subió una posición tras el ingreso a boxes de Lawson Franco Colapinto subió una posición en las primeras vueltas del GP de México tras el ingreso a boxes de Liam Lawson.

Lando Norris mantuvo el liderato en la largada y tiene a las dos Ferraris atrás El piloto británico tuvo una gran largada en el Autódromo Hermanos Rodríguez y mantuvo el liderato de la carrera. Por su parte, Leclerc y Hamilton están presionando para superarlo mientras que Verstappen ganó una posición y se ubica 4°.