La frustración de Colapinto luego de quedar eliminado en la Q1 del Gran Premio de México: "Un auto muy..."

Franco Colapinto no pudo ocultar su enojo tras quedar eliminado en la Q1 y clasificar en el puesto 20° de cara a la carrera en la Ciudad de México.

Franco Colapinto venía bien para meterse en la Q2 en la clasificación del Gran Premio de México, pero un error en la salida de la curva 3 le impidió completar su vuelta y de esta manera quedó eliminado en la Q1 (1:17.670) y largará desde la última posición en la carrera del domingo.

Por su parte, Pierre Gasly, su compañero de equipo, también tuvo una floja actuación y largará por delante del argentino (P18). Aunque terminaron en los últimos dos lugares de la Q1, los dos pilotos de la escudería francesa lucharon contra el resto de los pilotos y también contra su propio auto, quien mostró signos de ser inmanejable en algunos momentos.

La bronca de Franco Colapinto tras la qualy del GP de México De todas maneras y como viene sucediendo en cada carrera, Franco Colapinto no se siente cómodo en ningún momento con el auto de Alpine y en zona mixta habló con los medios sobre este tema: "La Q2 era imposible; creo que podríamos haber quedado en el decimosexto o decimoséptimo puesto. Le pegué a un piano y las gomas de adelante se levantaron en el aire, no tenía dirección", lanzó.

"Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no sale, asi que queda mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día, pero también va a ser complicado. Hoy era muy difícil; un auto muy desconectado que no tenía grip", agregó. Y concluyó: "Está siendo un circuito y un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría; hay que laburar para mejorar. Es un auto muy duro que cualquier bache pierde todo el agarre; me costó mucho en la FP3 y ahora también".