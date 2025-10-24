Colapinto le volvió a ganar el mano a mano a Gasly y finalizó P18 en la FP2 del Gran Premio de México

Luego de una gran actuación en la primera sesión de entrenamientos libres, en la cual finalizó en el puesto 9° y le sacó 0.500 segundos de diferencia a Paul Aron, Franco Colapinto volvió al circuito de los Hermanos Rodríguez para afrontar la FP2 del Gran Premio de México.

En una práctica donde no hubo muchos tiempos marcados, el pilarense finalizó en el puesto 18° al marcar un buen tiempo de 1:18.721 con gomas blandas. A pesar de que terminó en los últimos lugares, FC43 se sintió cómodo con el monoplaza y también le ganó el mano a mano a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó en el puesto 20°.

Por su parte, Max Verstappen de Red Bull terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre (1:17.392). Charles Leclerc de Ferrari y Kimi Antonelli completaron el podio en México. A su vez, la gran decepción la protagonizó McLaren, ya que Lando Norris y Oscar Piastri fueron 4° y 12° y no consiguen dar con la talla en el último tramo de la temporada 2025 de la Fórmula 1 .

La gran vuelta de Colapinto en la FP2 del GP de México

Ahora, este sábado a las 14:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación (18:00). Por último, el domingo a las 17:00 se correrá el Gran Premio de México en lo que será la décimocuarta carrera de Colapinto a bordo del Alpine .

Colapinto, 18° luego de que todos los pilotos giren con gomas blandas

Supera únicamente a Alex Albon y Pierre Gasly, su compañero de equipo. Lidera la sesión Max Verstappen con un tiempo de 1:17.392.

Gran vuelta de Colapinto con las gomas blandas

El pilarense pasó por los boxes a cambiar sus gomas medias por blandas y tras salir a la pista marcó un gran tiempo de 1:18.721.

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Colapinto volvió a bajar su tiempo en su segunda vuelta rápida. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:19.649 con neumáticos medios y quedó a menos de 1 segundos de Leclerc, el líder de la sesión.

Excelente primera vuelta de Colapinto

El pilarense fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1.19.900 con gomas blandas que lo ubicó dentro de los primeros 10 lugares.