El disgusto de Flavio Briatore ante un error de Colapinto en la qualy del GP de México que lo dejó último

Franco Colapinto quedó fuera en Q1 por una mala maniobra y la transmisión logró captar la reacción de Flavio Briatore en los controles.

Franco Colapinto, pese a sus esfuerzos, no logra repuntar en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Ya sea por los problemas de su auto y/o diferencias con Alpine, o también a veces por errores propios, todos los fines de semana las cosas se le ponen cuesta arriba y cada vez se hace más difícil levantar cabeza.

En el marco del Gran Premio de México, el panorama apuntaba a ser distinto tras unas muy buenas primeras dos prácticas libres el viernes. Sin embargo, el sábado fue completamente distinto y, después de una discreta FP3, la clasificación fue definitivamente negativa y terminará largando en P20 este domingo.

El disgusto de Flavio Briatore ante un error de Colapinto El disgusto de Flavio Briatore ante un error de Colapinto Si bien la qualy no había comenzado bien y ya se hacía difícil que llegara a Q2, una mala maniobra en la tercera curva terminaron sentenciando al piloto argentino, cuando al poner al límite su A525 para tratar de alcanzar el P15, se terminó subiendo a un piano y su monoplaza terminó despegándose del suelo con las cuatro ruedas.

La transmisión oficial de la F1 logró captar la reacción de Flavio Briatore justo cuando Colapinto tenía esta pifia. Desde la cabina, se lo pudo observar al italiano levantando una mano en una clara señal de disgusto ante la acción que dejó al segundo corredor de la escudería fuera de la clasificación.