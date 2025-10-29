Presenta:

Los dos árbitros argentinos que fueron nominados por el IFFHS a mejor referí del mundo con otros 23 jueces

Dos árbitros del fútbol argentino fueron nominados por el IFFHS a mejor juez del mundo junto a otros 23. Mirá quiénes son.

MDZ Deportes

El IFFHS nominó a dos árbitros argentinos a mejor referí del mundo. Foto: @Argentina

El IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del fútbol) dio a conocer la nómina del premio al mejor árbitro del mundo en 2025 y entre la lista de los 25 nominados aparece dos argentino: Facundo Tello y Darío Herrera.

Ambos, compiten con varios jueces de mucho renombre, como Francois Letexier (el último ganador del premio), el qatarí Abdulrahman Al Jassim, el rumano Kovacs y el chileno Piero Maza, juez que dirigirá el partido de vuelta entre Racing y Flamengo.

facundo tello
Facundo Tello fue nominado a mejor referí del mundo por el IFFHS.

Facundo Tello y Darío Herrera nominados a mejores árbitros del mundo

¿Cómo se conforma esta nómina? Se tiene en cuenta la cantidad de partidos dirigidos en el año calendario y la importancia de dichos encuentros (los internacionales son los más destacados) puntuando con mayor énfasis según las fases a los que correspondan y dejando de lado las performances locales. Ante ello, Tello tiene grandes chances de ganar, ya que fue el juez que dirigió la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro.

Además, otro dato a tener en cuenta es saber si los jueces fueron parados o suspendidos a lo largo del año y qué influencia tuvieron en los partidos que dirigió.

Darío Herrera presentó cargos contra Lautaro Acosta
Darío Herrera el otro árbitro argentino nominado por el IFFHS.

Los candidatos a mejor árbitro del mundo de la IFFHS

  • Clement Turpin (Francia)
  • Espen Eskas (Noruega)
  • Felix Zwayer (Alemania)
  • François Letexier (Francia)
  • Istvan Kovacs (Rumania)
  • José Maria Sánchez Martínez (España)
  • Maurizio Mariane (Italia)
  • Michael Olivier (Inglaterra)
  • Sandro Scharer (Suiza)
  • Slavko Vincic (Eslovenia)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Darío Herrera (Argentina)
  • Esteban Ostojich (Uruguay)
  • Facundo Tello (Argentina)
  • Jesús Valenzuela (Venezuela)
  • Piero Maza (Chile)
  • Raphael Claus (Brasil)
  • Wilton Sampaio (Brasil)
  • César Arturo Ramos (México)
  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Dahane Beida (Mauritania)
  • Mustapha Ghorbal (Algeria)
  • Alireza Faghani (Australia)
  • Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

