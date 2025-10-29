Los dos árbitros argentinos que fueron nominados por el IFFHS a mejor referí del mundo con otros 23 jueces
Dos árbitros del fútbol argentino fueron nominados por el IFFHS a mejor juez del mundo junto a otros 23. Mirá quiénes son.
El IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del fútbol) dio a conocer la nómina del premio al mejor árbitro del mundo en 2025 y entre la lista de los 25 nominados aparece dos argentino: Facundo Tello y Darío Herrera.
Ambos, compiten con varios jueces de mucho renombre, como Francois Letexier (el último ganador del premio), el qatarí Abdulrahman Al Jassim, el rumano Kovacs y el chileno Piero Maza, juez que dirigirá el partido de vuelta entre Racing y Flamengo.
Facundo Tello y Darío Herrera nominados a mejores árbitros del mundo
¿Cómo se conforma esta nómina? Se tiene en cuenta la cantidad de partidos dirigidos en el año calendario y la importancia de dichos encuentros (los internacionales son los más destacados) puntuando con mayor énfasis según las fases a los que correspondan y dejando de lado las performances locales. Ante ello, Tello tiene grandes chances de ganar, ya que fue el juez que dirigió la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro.
Además, otro dato a tener en cuenta es saber si los jueces fueron parados o suspendidos a lo largo del año y qué influencia tuvieron en los partidos que dirigió.
Los candidatos a mejor árbitro del mundo de la IFFHS
- Clement Turpin (Francia)
- Espen Eskas (Noruega)
- Felix Zwayer (Alemania)
- François Letexier (Francia)
- Istvan Kovacs (Rumania)
- José Maria Sánchez Martínez (España)
- Maurizio Mariane (Italia)
- Michael Olivier (Inglaterra)
- Sandro Scharer (Suiza)
- Slavko Vincic (Eslovenia)
- Szymon Marciniak (Polonia)
- Darío Herrera (Argentina)
- Esteban Ostojich (Uruguay)
- Facundo Tello (Argentina)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Piero Maza (Chile)
- Raphael Claus (Brasil)
- Wilton Sampaio (Brasil)
- César Arturo Ramos (México)
- Ivan Barton (El Salvador)
- Dahane Beida (Mauritania)
- Mustapha Ghorbal (Algeria)
- Alireza Faghani (Australia)
- Abdulrahman Al Jassim (Qatar)
- Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)