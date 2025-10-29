Los dos árbitros argentinos que fueron nominados por el IFFHS a mejor referí del mundo con otros 23 jueces

Dos árbitros del fútbol argentino fueron nominados por el IFFHS a mejor juez del mundo junto a otros 23. Mirá quiénes son.

El IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del fútbol) dio a conocer la nómina del premio al mejor árbitro del mundo en 2025 y entre la lista de los 25 nominados aparece dos argentino: Facundo Tello y Darío Herrera.

Ambos, compiten con varios jueces de mucho renombre, como Francois Letexier (el último ganador del premio), el qatarí Abdulrahman Al Jassim, el rumano Kovacs y el chileno Piero Maza, juez que dirigirá el partido de vuelta entre Racing y Flamengo.

facundo tello Facundo Tello fue nominado a mejor referí del mundo por el IFFHS. Facundo Tello y Darío Herrera nominados a mejores árbitros del mundo ¿Cómo se conforma esta nómina? Se tiene en cuenta la cantidad de partidos dirigidos en el año calendario y la importancia de dichos encuentros (los internacionales son los más destacados) puntuando con mayor énfasis según las fases a los que correspondan y dejando de lado las performances locales. Ante ello, Tello tiene grandes chances de ganar, ya que fue el juez que dirigió la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro.

Además, otro dato a tener en cuenta es saber si los jueces fueron parados o suspendidos a lo largo del año y qué influencia tuvieron en los partidos que dirigió.