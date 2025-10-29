Se retrasó el partido Racing vs. Flamengo por problemas con el micro del Mengao: a qué hora comienza

La delegación de Flamengo quedó atrapada en Puente Pueyrredón, cuando se dirigía al Cilindro para la revancha con Racing por la Copa Libertadores.

El micro de Flamengo estuvo varado en Puente Pueyrredón rumbo al Cilindro de Avellaneda. Foto: imagen de TV.

El partido de esta noche entre Racing y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, pactado para las 21:30, se demoró 20 minutos por problemas con el micro del cuadro visitante rumbo al Cilindro de Avellaneda.

El plantel del Mengao quedó atrapada en el tráfico en Puente Pueyrredón mientras se dirigía al recinto para disputar el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1983680993975529877&partner=&hide_thread=false Nuevo horario de inicio. El partido entre @RacingClub y @Flamengo comenzará a las 21:50 h. pic.twitter.com/ZEX7mAfMJg — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 29, 2025 Los once titulares en Racing y Flamengo para buscar el pase a la final El entrenador de Racing, Gustavo Costas, designó a los once titulares que disputarán desde el arranque el duelo ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda, válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

Con Bruno Zuculini como capitán, la Academia buscará revertir la derrota por 1-0 obtenida en la ida en Brasil con el objetivo de lograr la clasificación a la final del torneo de mayor prestigio del continente, la cual se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en Lima, Perú.

La incógnita más grande que mantenía el entrenador del conjunto albiceleste era encontrar al reemplazante del mediocampista Santiago Sosa, quien fue operado con éxito por una fractura del hueso malar derecho, sufrida en un choque contra Marcos Rojo, su compañero de equipo, durante el cotejo ante el cuadro brasileño. En tanto, Costas decidió que el sustituto sea Juan Nardoni.