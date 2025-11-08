La desafiante respuesta de Abel Ferreira a Crespo, quien dijo que Palmeiras saca diferencias por la plata invertida: "Éramos vecinos y lo invité a..."
Luego de que Hernán Crespo hablara de lo complicado que es competirles a Palmeiras y Flamengo en lo económico, Abel Ferreira salió a cruzarlo en conferencia.
El poderío económico de Brasil es un profundo debate que se expande por todo Sudamérica, aunque no incluye a todos los clubes de dicho país y hay varios que también elevan "quejas" sobre esto. Al menos eso sucedió con Hernán Crespo, DT del San Pablo, que habló de lo complicado que resulta competirles de igual a igual a los gigantes del Brasileirao.
"Siempre digo que con dinero se acorta el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan Palmeiras y Flamengo siendo competitivos? Así son las cosas. Filipe Luis lo sabe. ¿Y solo con dinero? No, no quiero faltar al respeto al trabajo de Abel (Ferreira) y Felipe, pero son situaciones diferentes. Con dinero se acorta el tiempo. Ahí hay años y años de inversión. Hoy, los dos equipos están en una situación distinta en Sudamérica", declaró el argentino hace algunos días.
Te Podría Interesar
La filosa respuesta de Abel Ferreira a Hernán Crespo
La respuesta al planteamiento de Crespo no tardó en llegar y fue el propio Abel Ferreira, entrenador del Verdao, el que lo cruzó en conferencia de prensa ventilando una intimidad entre ambos para romper con el debate. "Vi a mi amigo Crespo decir que el Palmeiras tiene dinero. Quise decirle que cuando llegó y éramos vecinos, yo tenía la misma cantidad de dinero que él. De hecho, cuando lo invité a cenar a mi casa, fui yo quien pagó. Yo pagué, no él. Pero en aquel entonces, el Palmeiras no tenía tanto dinero", apuntó el técnico portugués, luego del triunfo 2-0 de su equipo ante el Santos.
Lo que hizo el Palmeiras fue invertir en su cantera y vender jugadores. Los títulos le dieron prestigio, y el prestigio, patrocinios. Es un círculo virtuoso, pero todo empezó con la inversión en las inferiores. La venta de cuatro o cinco jugadores de nuestras inferiores nos permitió estabilizarnos financieramente... No hay otra opción; si queremos seguir creciendo y compitiendo, tenemos que invertir", sostuvo el DT.
Para cerrar su discurso en respuesta a Crespo, Abel Ferreira hizo énfasis en el exponencial crecimiento de Palmeiras desde su llegada en 2020 hasta la fecha. "Es fácil, solo miren al Palmeiras cuando llegamos acá y cómo se desarrollaron las cosas. Es un círculo vicioso. Invertir en el desarrollo de jóvenes, títulos, prestigio, aprecio por el club, mejora de la marca, patrocinios, aumento de socios, fútbol que la gente disfruta viendo... todo es un círculo vicioso", afirmó.