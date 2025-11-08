La desafiante respuesta de Abel Ferreira a Crespo, quien dijo que Palmeiras saca diferencias por la plata invertida: "Éramos vecinos y lo invité a..."

Luego de que Hernán Crespo hablara de lo complicado que es competirles a Palmeiras y Flamengo en lo económico, Abel Ferreira salió a cruzarlo en conferencia.

El poderío económico de Brasil es un profundo debate que se expande por todo Sudamérica, aunque no incluye a todos los clubes de dicho país y hay varios que también elevan "quejas" sobre esto. Al menos eso sucedió con Hernán Crespo, DT del San Pablo, que habló de lo complicado que resulta competirles de igual a igual a los gigantes del Brasileirao.

"Siempre digo que con dinero se acorta el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan Palmeiras y Flamengo siendo competitivos? Así son las cosas. Filipe Luis lo sabe. ¿Y solo con dinero? No, no quiero faltar al respeto al trabajo de Abel (Ferreira) y Felipe, pero son situaciones diferentes. Con dinero se acorta el tiempo. Ahí hay años y años de inversión. Hoy, los dos equipos están en una situación distinta en Sudamérica", declaró el argentino hace algunos días.

La filosa respuesta de Abel Ferreira a Hernán Crespo La respuesta al planteamiento de Crespo no tardó en llegar y fue el propio Abel Ferreira, entrenador del Verdao, el que lo cruzó en conferencia de prensa ventilando una intimidad entre ambos para romper con el debate. "Vi a mi amigo Crespo decir que el Palmeiras tiene dinero. Quise decirle que cuando llegó y éramos vecinos, yo tenía la misma cantidad de dinero que él. De hecho, cuando lo invité a cenar a mi casa, fui yo quien pagó. Yo pagué, no él. Pero en aquel entonces, el Palmeiras no tenía tanto dinero", apuntó el técnico portugués, luego del triunfo 2-0 de su equipo ante el Santos.

Abel Ferreira le respondió a Crespo, luego de que el DT argentino se metiera con la billetera de Palmeiras. Abel Ferreira le respondió a Crespo, luego de que el DT argentino se metiera con la billetera de Palmeiras. Video X: geglobo Lo que hizo el Palmeiras fue invertir en su cantera y vender jugadores. Los títulos le dieron prestigio, y el prestigio, patrocinios. Es un círculo virtuoso, pero todo empezó con la inversión en las inferiores. La venta de cuatro o cinco jugadores de nuestras inferiores nos permitió estabilizarnos financieramente... No hay otra opción; si queremos seguir creciendo y compitiendo, tenemos que invertir", sostuvo el DT.