Nicolás Bolcato, el arquero de Independiente Rivadavia que nunca dejó de creer

El camino de Nicolás Bolcato hasta la Primera División no fue recto ni sencillo. Nació en Maipú , dio sus primeros pasos bajo los tres palos en Deportivo Maipú, donde comenzó a construir una carrera marcada por la paciencia, el sacrificio y la perseverancia. Luego vendrían etapas en Godoy Cruz y Murialdo, experiencias que forjaron su carácter antes de encontrar, hace seis años, un lugar en Independiente Rivadavia.

Nada le fue regalado. Incluso en el presente, su oportunidad llegó cuando menos lo esperaba. No estaba en los planes iniciales para ser titular, pero la salida de Ezequiel Centurión a River Plate le abrió una puerta que Bolcato no dudó en cruzar. Y cuando el momento apareció, respondió con trabajo y personalidad.

“Los lindos momentos que se viven adentro de la cancha no tengo palabras para explicarlos. Es algo por lo que luché bastante”, confiesa, con la emoción de quien sabe todo lo que hubo que atravesar para llegar hasta acá. Lejos de la euforia pasajera, el arquero asume este presente como un premio a la constancia: “Es un orgullo no haber tirado la toalla nunca. Hoy tengo la oportunidad de cumplir lo que soñé durante todo este tiempo y lo vivo con una alegría enorme , pero también con la responsabilidad que corresponde”.

Bolcato se define por mantener los pies sobre la tierra. En un contexto donde los rumores y las versiones circulan con fuerza —como la posible llegada de otro arquero pensando en la Copa Libertadores—, el mendocino elige enfocarse en lo que depende de él. "Me enfoco en lo que hago yo; lo que no depende de mí, no puedo manejarlo” , explica con madurez.

Mirar hacia atrás es, para él, una forma de valorar el presente. “Fue un camino muy largo, pero lindo. Hoy disfruto mucho este momento porque hice un camino de hormiga”, resume. Y lejos de sentirse realizado, sabe que todavía hay margen para crecer: “Toca seguir formándose, seguir aprendiendo y buscar siempre la mejor versión, tanto como persona como jugador”.

bolcatro Bolcato jugó Liga Mendocina y Reserva.

El uno de Independiente Rivadavia y su circulo de confianza

En ese recorrido, el apoyo fue clave. Su familia, la familia de su novia y su círculo íntimo aparecen como pilares inquebrantables. “Son los número uno, los que están siempre, sobre todo cuando las cosas no están tan bien. Sin ellos sería imposible haber llegado hasta acá”, reconoce con gratitud.

El sueño sigue intacto. Jugar la Copa Libertadores con Independiente Rivadavia es uno de los grandes objetivos que asoman en el horizonte. “Hay que seguir trabajando y dejar la piel para lograrlo”, afirma. En el día a día, la receta es clara: esfuerzo, compromiso y elevar la vara como equipo.

Bolcato tampoco se olvida de quienes marcaron su recorrido. Agradecido, destaca el rol de Berti, quien le dio la posibilidad de debutar en Primera División. “Me enseñó mucho y solo tengo palabras de agradecimiento para él”, cierra.

La historia de Nicolás Bolcato es la de muchos chicos del interior que sueñan en silencio. La diferencia es que él nunca dejó de empujar, nunca soltó la ilusión y hoy, con humildad y trabajo, defiende su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.