Bajaron a Fernando Espinoza a horas de la final del femenino: primó el sentido común en la decisión arbitral

Sacaron a Fernando Espinoza a horas de la final por la polémica que lo rodea: decisión clave para evitar sospechas y cuidar el partido.

A menos de 24 horas de la gran final del fútbol femenino, la organización decidió dar un giro clave: Fernando Espinoza finalmente no dirigirá el partido entre Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz y fue reemplazado en una medida que muchos consideran lógica ante el contexto que lo rodea.

El árbitro estaba en el centro de la polémica por su vinculación a investigaciones sobre presuntos arreglos de partidos, una situación que generó ruido en la previa de un encuentro decisivo. Frente a ese escenario, la decisión de apartarlo terminó imponiéndose.

Maria celena Sciciliano En su lugar, la terna arbitral estará compuesta íntegramente por mujeres, en una designación que no solo descomprime la tensión, sino que también marca un hecho importante para el arbitraje:

Árbitra principal: María Elena Siciliano

Asistente 1: Donna Furnari

Asistente 2: Rocío Lira

Cuarto árbitro: Wendy Viluron El cambio llega en un momento límite, pero con un mensaje claro: evitar cualquier sombra sobre una final que debe ser protagonista solo por lo deportivo.