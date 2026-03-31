Bajaron a Fernando Espinoza a horas de la final del femenino: primó el sentido común en la decisión arbitral
Sacaron a Fernando Espinoza a horas de la final por la polémica que lo rodea: decisión clave para evitar sospechas y cuidar el partido.
A menos de 24 horas de la gran final del fútbol femenino, la organización decidió dar un giro clave: Fernando Espinoza finalmente no dirigirá el partido entre Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz y fue reemplazado en una medida que muchos consideran lógica ante el contexto que lo rodea.
El árbitro estaba en el centro de la polémica por su vinculación a investigaciones sobre presuntos arreglos de partidos, una situación que generó ruido en la previa de un encuentro decisivo. Frente a ese escenario, la decisión de apartarlo terminó imponiéndose.
En su lugar, la terna arbitral estará compuesta íntegramente por mujeres, en una designación que no solo descomprime la tensión, sino que también marca un hecho importante para el arbitraje:
- Árbitra principal: María Elena Siciliano
- Asistente 1: Donna Furnari
- Asistente 2: Rocío Lira
- Cuarto árbitro: Wendy Viluron
El cambio llega en un momento límite, pero con un mensaje claro: evitar cualquier sombra sobre una final que debe ser protagonista solo por lo deportivo.
Así, en la antesala de una definición que promete emociones fuertes, la organización optó por bajar el ruido y garantizar mayor transparencia en una decisión donde, esta vez, primó el sentido común.